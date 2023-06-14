Land Rover обновил свою самую доступную модель: как изменился кроссовер (фото)

Land Rover Discovery Sport изменился внешне и стал современнее внутри. Компактный кроссовер предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Представлен обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport. Самая доступная модель британской марки прошла уже третью модернизацию с момента дебюта в 2014 году. Ее подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Land Rover

Новый Land Rover Discovery Sport узнается по измененной решетке радиатора. В версии Dynamic кроссовер также получил обновленный передний бампер. Кроме того, для модели предложили новые колесные диски диаметром от 19 до 21 дюймов. На кузове еще остался логотип Land Rover, однако со временем модель будут продавать под брендом Discovery, ведь Jaguar Land Rover проходит реорганизацию и будет выпускать авто под четырьмя отдельными марками.

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Салон Discovery Sport претерпел более существенные изменения. Кроссовер получил полностью новую центральную консоль с увеличенным 11,4-дюймовым тачскрином и сенсорными кнопками.

Также заменен рычаг КПП и предложены новые варианты внутренней отделки. У всех Discovery Sport теперь виртуальный щиток приборов. Как и прежде, доступны версии на 5 и 7 мест.

В салоне заменена центральная панель Фото: Land Rover

Кроссовер Land Rover предложен с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 200 и 250 л. с., а также турбодизелями такого же объема мощностью 163 и 204 л. с. Топовым является 309-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать до 61 км на электротяге. Все Discovery Sport оснащены 8-ступенчатым автоматом, а привод может быть передним или полным.

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