Роскошный салон и свыше 600 сил: представлен самый мощный Range Rover в истории (фото)

Range Rover получил новый 4,4-литровый V8 твин-турбо мощностью 615 л. с. Двигатель устанавливают исключительно на топовую версию SV.

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Линейку Range Rover 2024 пополнит новая заряженная версия. Внедорожник получил ощутимую прибавку в мощности. Об этом сообщает официальный сайт Land Rover.

В салоне улучшена мультимедийная система Фото: Land Rover

Топовый Range Rover оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо BMW, дополненным 48-вольтной гибридной установкой. Отдача составляет 615 л. с. и 750 Нм – это самый мощный Range Rover в истории. Динамические характеристики еще не раскрыты, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает не более 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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Новый двигатель доступен только для самого дорогого Range Rover SV. Она отличается 23-дюймовыми дисками и более роскошным внутренних убранством. Новая программа персонализации SV Bespoke предлагает выбрать из 230 цветовых схем окраса кузова и 391 варианта внутренней отделки. Доступны даже логотипы Range Rover из 24-каратного золота.

Программа SV Bespoke позволяет выбрать из 391 варианта отделки салона Фото: Land Rover

Новой версией изменения не ограничились. Все Range Rover 2024 получили усовершенствованную мультимедийную систему. Кроме того, подзаряжаемые гибриды Range Rover стали мощнее – их отдачу подняли до 460 и 550 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с и может проехать до 120 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover кардинально изменит свою стратегию и будет продавать авто под тремя отдельными брендами.

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