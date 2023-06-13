General Motors показали недорогого конкурента Lexus NX і Acura RDX (фото)

Кросовер Buick Envision змінився зовні і набув рис ретростилю. Вперше у списку опцій для моделі з'явився автопілот.

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Опубліковано перші фото Buick Envision 2024. Оновлений преміальний кросовер презентують у вересні на автошоу в Детройті і він кине виклик Acura RDX, Audi Q5 та Lexus NX. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті General Motors.

На передній панелі з'явився великий дисплей Фото: General Motors

Новий Buick Envision кардинально змінився зовні. Дизайн його передньої частини переробили у новому фірмовому стилі з ретро елементами. За прикладом Buick Envista і LaCrosse кросовер отримав тоненькі діодні фари, широкі радіаторні грати і виражений "ніс".

У салоні на передній панелі встановлено новий великий дисплей, на який виведені показання приладів та мультимедійні дані. Кермо отримало діодне підсвічування.

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Також повідомляється, що кросовер Buick Envision 2024 отримає систему напівавтономного керування Super Cruise. Базова комплектація включатиме камеру заднього виду, парктронік, системи автоматичного уповільнення та утримання у смузі.

Новий Buick Envision 2024 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (204 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). Усі версії отримають 9-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

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