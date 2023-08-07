Малыш-Defender: Land Rover готовят новый компактный внедорожник (фото)

Внедорожник Land Rover Defender Sport будет основан на новой электрической платформе EMA. Новинка получит поддержку быстрой зарядки и сможет проехать более 500 км на одном заряде.

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Концерн JLR собирается расширить линейку Land Rover Defender. Новый внедорожник будет компактнее оригинальной модели и войдет в новый сегмент. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл подтвердил, что концерн расширит семейство Land Rover Defender за счет нескольких новых моделей. Одной из них станет компактный полноприводный внедорожник.

Новинка разделит электрическую платформу EMA с моделями Range Rover Evoque, Velar и Land Rover Discovery Sport следующих поколений. Поэтому появление версий с ДВС остается под вопросом.

Новый Land Rover Defender Sport сохранит узнаваемость модели Фото: Autocar

Ожидается, что новый внедорожник получит название Defender Sport. Он может дебютировать в Европе в 2027 году.

По слухам, новинка будет длину около 4,6 метра, ширину 2 метра и высоту менее 1,8 метра. Также он будет дешевле стандартного Land Rover Defender.

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Новый внедорожник будет оснащен одним или двумя электромоторами суммарной мощностью примерно до 400 л.с. Запас хода на одном заряде составит свыше 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover представили обновленный кроссовер Discovery Sport.