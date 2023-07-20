Land Rover готовят брутального конкурента заряженному Гелендвагену (фото)

Land Rover Defender SVX может дебютировать уже в конце 2023 года. Вероятнее всего, под капотом будет расположен новый 4,4-литровый двигатель V8 от BMW мощностью около 600 сил.

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На гоночном треке Нюрбургринг заметили новый заряженный Land Rover Defender SVX. Это будет самая быстрая версия модели в истории. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Прототип прикрыт камуфляжем, но уже заметны многие отличия от стандартного Land Rover Defender. Заряженный внедорожник получит новый кузовной обвес с расширенными колесными арками.

Land Rover Defender SVX отличается расширенными колесными арками Фото: Motor1.com

Сзади размещены четыре выхлопных патрубка и запасное колесо. Новинка может составить конкуренцию популярному Mercedes-AMG G63.

Сзади размещены четыре выхлопных патрубка Фото: Motor1.com

Самое заметное отличие Land Rover Defender SVX от других версий модели находится под капотом. Внедорожник оснастят 4,4-литровым турбированным двигателем V8 от BMW мощностью около 600 л.с.

Также Land Rover Defender SVX получит модернизированную подвеску, которая позволит улучшить его управляемость. Тем не менее внедорожник останется пригодным для использования на бездорожье.

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Дата дебюта Land Rover Defender SVX пока не объявлена. Ожидается, что стоимость модели составит более 150 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Land Rover представили обновленный кроссовер Discovery Sport.