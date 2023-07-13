Британці показали вражаючий пікап у стилі Land Rover Defender (фото)

Ineos Grenadier Quartermaster за дизайном нагадує класичний Land Rover Defender. Пікап оснащують бензиновим і дизельним двигунами BMW, а пізніше має з'явитися воднева його версія.

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Лінійку Ineos Grenadier 2023 розширив пікап Quartermaster. Нову модель презентували на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Дизайн авто витриманий у дусі класичного Land Rover Defender

Новий Ineos Grenadier Quartermaster зберігає незграбний дизайн у дусі класичного Land Rover Defender (британський автовиробник навіть подавав до суду за порушення авторських прав).

Салон Ineos Grenadier Quartermaster виконаний в авіаційному стилі — з безліччю перемикачів на центральній панелі. Щитка приладів у авто немає — їхні показники виведені на сенсорний дисплей мультимедіа.

Салон пікапа виконаний в авіаційному стилі

Пікап Ineos Grenadier пропонують тільки в чотиридверному виконанні і він на 30 см довший за позашляховик — 5201 мм в довжину при колісній базі в 3175 мм. У його 1,5-метровому кузові можна перевозити вантажі масою до 760 кг, також авто здатне буксирувати 3,5-тонний причіп.

Вантажопідйомність пікапа становить 760 кг

Ineos Grenadier Quartermaster оснащують 3,0-літровими турбошістками BMW. Бензиновий двигун розвиває 282 к. с., а дизельний — 245 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8,8 і 9,8 с, відповідно. Максимальна швидкість пікапа обмежена на 160 км/год.

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Крім того, презентували прототип Ineos Grenadier з водневими паливними комірками. Така версія може з'явитися 2026 року.

Пікап довший за позашляховик на 30 см

Пікап Ineos Grenadier націлений на бездоріжжя. Його повний привід має понижувальну передачу, а кліренс у 264 мм дозволяє долати броди глибиною до 800 мм. Також передбачено захист днища і позашляхові шини, а за доплату пропонують лебідку, шноркель і блокування диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors представили екстремальний пікап для бездоріжжя.

Також ми писали, що Toyota показала сімейство оригінальних пікапів.