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Британцы показали впечатляющий пикап в стиле Land Rover Defender (фото)

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У Ineos Grenadier появился вариант Quartermaster в кузове пикап

Ineos Grenadier Quartermaster по дизайну напоминает классический Land Rover Defender. Пикап оснащают бензиновым и дизельным двигателями BMW, а позже должна появиться водородная его версия.

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Линейку Ineos Grenadier 2023 расширил пикап Quartermaster. Новую модель презентовали на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Ineos Grenadier Quartermaster, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier, пикап Ineos Grenadier Fullscreen
Дизайн авто выдержан в духе классического Land Rover Defender

Новый Ineos Grenadier Quartermaster сохраняет угловатый дизайн в духе классического Land Rover Defender (британский автопроизводитель даже подавал в суд за нарушение авторских прав).

Салон Ineos Grenadier Quartermaster выполнен в авиационном стиле — с множеством переключателей на центральной панели. Щитка приборов у авто нет — их показания выведены на сенсорный дисплей мультимедиа.

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Салон пикапа выполнен в авиационном стиле

Пикап Ineos Grenadier предлагают только в четырехдверном исполнении и он на 30 см длиннее внедорожника – 5201 мм в длину при колесной базе в 3175 мм. В его 1,5-метровом кузове можно перевозить грузы массой до 760 кг, также авто способно буксировать 3,5-тонный прицеп.

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Грузоподъемность пикапа составляет 760 кг

Ineos Grenadier Quartermaster оснащают 3,0-литровыми турбошестерками BMW. Бензиновый двигатель развивает 282 л. с., а дизельный – 245 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 и 9,8 с, соответственно. Максимальная скорость пикапа ограничена на 160 км/ч.

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Кроме того, презентовали прототип Ineos Grenadier с водородными топливными ячейками. Такая версия может появиться в 2026 году.

Ineos Grenadier Quartermaster, Ineos Grenadier, новый Ineos Grenadier, пикап Ineos Grenadier Fullscreen
Пикап длиннее внедорожника на 30 см

Пикап Ineos Grenadier нацелен на бездорожье. Его полный привод имеет понижающую передачу, а клиренс в 264 мм позволяет преодолевать броды глубиной до 800 мм. Также предусмотрены защита днища и внедорожные шины, а за доплату предлагают лебедку, шноркель и блокировки дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили экстремальный пикап для бездорожья.

Также мы писали, что Toyota показала семейство оригинальных пикапов.