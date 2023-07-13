Британцы показали впечатляющий пикап в стиле Land Rover Defender (фото)

Ineos Grenadier Quartermaster по дизайну напоминает классический Land Rover Defender. Пикап оснащают бензиновым и дизельным двигателями BMW, а позже должна появиться водородная его версия.

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Линейку Ineos Grenadier 2023 расширил пикап Quartermaster. Новую модель презентовали на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

Дизайн авто выдержан в духе классического Land Rover Defender

Новый Ineos Grenadier Quartermaster сохраняет угловатый дизайн в духе классического Land Rover Defender (британский автопроизводитель даже подавал в суд за нарушение авторских прав).

Салон Ineos Grenadier Quartermaster выполнен в авиационном стиле — с множеством переключателей на центральной панели. Щитка приборов у авто нет — их показания выведены на сенсорный дисплей мультимедиа.

Салон пикапа выполнен в авиационном стиле

Пикап Ineos Grenadier предлагают только в четырехдверном исполнении и он на 30 см длиннее внедорожника – 5201 мм в длину при колесной базе в 3175 мм. В его 1,5-метровом кузове можно перевозить грузы массой до 760 кг, также авто способно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Грузоподъемность пикапа составляет 760 кг

Ineos Grenadier Quartermaster оснащают 3,0-литровыми турбошестерками BMW. Бензиновый двигатель развивает 282 л. с., а дизельный – 245 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 и 9,8 с, соответственно. Максимальная скорость пикапа ограничена на 160 км/ч.

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Кроме того, презентовали прототип Ineos Grenadier с водородными топливными ячейками. Такая версия может появиться в 2026 году.

Пикап длиннее внедорожника на 30 см

Пикап Ineos Grenadier нацелен на бездорожье. Его полный привод имеет понижающую передачу, а клиренс в 264 мм позволяет преодолевать броды глубиной до 800 мм. Также предусмотрены защита днища и внедорожные шины, а за доплату предлагают лебедку, шноркель и блокировки дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили экстремальный пикап для бездорожья.

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