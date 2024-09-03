Доминируют кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке моделей-лидеров украинского авторынка за август — сразу восемь авто повышенной проходимости.

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В августе украинцы приобрели 8,3 тысячи новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

В ТОП 10 моделей-лидеров — сразу 8 кроссоверов. Исключение составляют лишь Toyota Camry и Skoda Octavia. Примечательно, что на эти десять моделей приходится более трети (34%) украинского авторынка.

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Самые популярные авто в Украине — неизменны. Первое место с большим отрывом сохраняет Renault Duster, вторым остается Toyota RAV4, а третьим — Mazda CX-5. Также стоит отметить, что в десятку лучших попали два электромобиля — кроссоверы BYD Song Plus и Honda M-NV.

В ТОП 10 попал электрокроссовер BYD Song Plus Фото: BYD Auto

Самые популярные авто в Украине за август 2024 года:

Renault Duster — 691 проданное авто. Toyota RAV4 — 444 ед. Mazda CX-5 — 275 ед. Toyota Camry — 228 ед. Kia Sportage — 219 ед. Skoda Octavia — 199 ед. Hyundai Tucson — 182 ед. BYD Song Plus — 179 ед. Volkswagen Touareg — 170 ед. Honda M-NV — 169 ед.

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