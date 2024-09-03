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Авто

Доминируют кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)

самые популярные кроссоверы, самые популярные авто в Украине, Renault Duster, Toyota RAV4
Фото: Motor Trend | Украинцы активно покупают кроссоверы

Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке моделей-лидеров украинского авторынка за август — сразу восемь авто повышенной проходимости.

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В августе украинцы приобрели 8,3 тысячи новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Renault Duster, самые популярные авто в Украине Fullscreen
Renault Duster остается лидером на рынке
Фото: Renault

В ТОП 10 моделей-лидеров — сразу 8 кроссоверов. Исключение составляют лишь Toyota Camry и Skoda Octavia. Примечательно, что на эти десять моделей приходится более трети (34%) украинского авторынка.

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Самые популярные авто в Украине — неизменны. Первое место с большим отрывом сохраняет Renault Duster, вторым остается Toyota RAV4, а третьим — Mazda CX-5. Также стоит отметить, что в десятку лучших попали два электромобиля — кроссоверы BYD Song Plus и Honda M-NV.

BYD Song Plus, самые популярные авто в Украине Fullscreen
В ТОП 10 попал электрокроссовер BYD Song Plus
Фото: BYD Auto

Самые популярные авто в Украине за август 2024 года:

  1. Renault Duster — 691 проданное авто.
  2. Toyota RAV4 — 444 ед.
  3. Mazda CX-5 — 275 ед.
  4. Toyota Camry — 228 ед.
  5. Kia Sportage — 219 ед.
  6. Skoda Octavia — 199 ед.
  7. Hyundai Tucson — 182 ед.
  8. BYD Song Plus — 179 ед.
  9. Volkswagen Touareg — 170 ед.
  10. Honda M-NV — 169 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых дешевых новых электромобилях на украинском рынке.

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