Доминируют кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)
Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В десятке моделей-лидеров украинского авторынка за август — сразу восемь авто повышенной проходимости.
В августе украинцы приобрели 8,3 тысячи новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП 10 моделей-лидеров — сразу 8 кроссоверов. Исключение составляют лишь Toyota Camry и Skoda Octavia. Примечательно, что на эти десять моделей приходится более трети (34%) украинского авторынка.Важно
Самые популярные авто в Украине — неизменны. Первое место с большим отрывом сохраняет Renault Duster, вторым остается Toyota RAV4, а третьим — Mazda CX-5. Также стоит отметить, что в десятку лучших попали два электромобиля — кроссоверы BYD Song Plus и Honda M-NV.
Самые популярные авто в Украине за август 2024 года:
- Renault Duster — 691 проданное авто.
- Toyota RAV4 — 444 ед.
- Mazda CX-5 — 275 ед.
- Toyota Camry — 228 ед.
- Kia Sportage — 219 ед.
- Skoda Octavia — 199 ед.
- Hyundai Tucson — 182 ед.
- BYD Song Plus — 179 ед.
- Volkswagen Touareg — 170 ед.
- Honda M-NV — 169 ед.
Ранее Фокус рассказывал о самых дешевых новых электромобилях на украинском рынке.
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