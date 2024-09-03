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Авто

Домінують кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

найпопулярніші кросовери, найпопулярніші авто в Україні, Renault Duster, Toyota RAV4
Фото: Motor Trend | Українці активно купують кросовери

Українці продовжують активно купувати кросовери. У десятці моделей-лідерів українського авторинку за серпень — одразу вісім авто підвищеної прохідності.

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У серпні українці придбали 8,3 тисячі нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Renault Duster, найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Renault Duster залишається лідером на ринку
Фото: Renault

У ТОП 10 моделей-лідерів — одразу 8 кросоверів. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia. Примітно, що на ці десять моделей припадає понад третина (34%) українського авторинку.

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Найпопулярніші авто в Україні — незмінні. Перше місце з великим відривом зберігає Renault Duster, другим залишається Toyota RAV4, а третім — Mazda CX-5. Також варто відзначити, що до десятки кращих потрапили два електромобілі — кросовери BYD Song Plus та Honda M-NV.

BYD Song Plus, найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
До ТОП 10 потрапив електрокросовер BYD Song Plus
Фото: BYD Auto

Найпопулярніші авто в Україні за серпень 2024 року:

  1. Renault Duster – 691 продане авто.
  2. Toyota RAV4 – 444 од.
  3. Mazda CX-5 – 275 од.
  4. Toyota Camry – 228 од.
  5. Kia Sportage – 219 од.
  6. Skoda Octavia – 199 од.
  7. Hyundai Tucson – 182 од.
  8. BYD Song Plus – 179 од.
  9. Volkswagen Touareg – 170 од.
  10. Honda M-NV – 169 од.

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