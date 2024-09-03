Домінують кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Українці продовжують активно купувати кросовери. У десятці моделей-лідерів українського авторинку за серпень — одразу вісім авто підвищеної прохідності.

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У серпні українці придбали 8,3 тисячі нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

У ТОП 10 моделей-лідерів — одразу 8 кросоверів. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia. Примітно, що на ці десять моделей припадає понад третина (34%) українського авторинку.

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Найпопулярніші авто в Україні — незмінні. Перше місце з великим відривом зберігає Renault Duster, другим залишається Toyota RAV4, а третім — Mazda CX-5. Також варто відзначити, що до десятки кращих потрапили два електромобілі — кросовери BYD Song Plus та Honda M-NV.

До ТОП 10 потрапив електрокросовер BYD Song Plus Фото: BYD Auto

Найпопулярніші авто в Україні за серпень 2024 року:

Renault Duster – 691 продане авто. Toyota RAV4 – 444 од. Mazda CX-5 – 275 од. Toyota Camry – 228 од. Kia Sportage – 219 од. Skoda Octavia – 199 од. Hyundai Tucson – 182 од. BYD Song Plus – 179 од. Volkswagen Touareg – 170 од. Honda M-NV – 169 од.

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