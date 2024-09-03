Домінують кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
Українці продовжують активно купувати кросовери. У десятці моделей-лідерів українського авторинку за серпень — одразу вісім авто підвищеної прохідності.
У серпні українці придбали 8,3 тисячі нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У ТОП 10 моделей-лідерів — одразу 8 кросоверів. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia. Примітно, що на ці десять моделей припадає понад третина (34%) українського авторинку.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні — незмінні. Перше місце з великим відривом зберігає Renault Duster, другим залишається Toyota RAV4, а третім — Mazda CX-5. Також варто відзначити, що до десятки кращих потрапили два електромобілі — кросовери BYD Song Plus та Honda M-NV.
Найпопулярніші авто в Україні за серпень 2024 року:
- Renault Duster – 691 продане авто.
- Toyota RAV4 – 444 од.
- Mazda CX-5 – 275 од.
- Toyota Camry – 228 од.
- Kia Sportage – 219 од.
- Skoda Octavia – 199 од.
- Hyundai Tucson – 182 од.
- BYD Song Plus – 179 од.
- Volkswagen Touareg – 170 од.
- Honda M-NV – 169 од.
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