Повернулися до рівня 2021 року: в Україні різко зросли продажі нових авто (фото)
Авторинок України в серпні зріс одразу на 40% і продемонстрував найкращий результат за останні 32 місяці. Найпопулярнішими є автомобілі марок Toyota і Renault.
Продажі авто в Україні продемонстрували стрімке зростання. За серпень було реалізовано понад 8,1 тис. нових легкових машин. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Як порівняти з липнем, продажі нових авто зросли на 27%, а як порівняти із серпнем минулого року — одразу на 40%. Авторинок України продемонстрував найкращий показник за останні 32 місяці та фактично вийшов на рівень осені 2021 року.
Однією із основних причин зростання став військовий збір на авто, анонсований владою. За словами гендиректора Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка, відповідний законопроєкт зчинив ажіотаж на ринку — з автосалонів буквально розмели всі машини.
Лідер ринку залишився незмінним — Toyota із 1248 проданими авто. Друге місце повернув собі бренд Renault (738 од.), посунувши на третю позицію BMW (633). Замикають топ 5 Skoda (538 авто) та Volkswagen (483).Важливо
Найпопулярніше авто в Україні — як і раніше, Renault Duster. У серпні кросовер знайшов 691 покупця.
Усього за 8 місяців 2024 року українці придбали 47,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 24% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
До того ж на український ринок виходить найдешевша модель Kia.
Також Фокус писав, що в Україні стартують продажі нової Skoda Superb.