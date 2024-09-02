Повернулися до рівня 2021 року: в Україні різко зросли продажі нових авто (фото)

Авторинок України в серпні зріс одразу на 40% і продемонстрував найкращий результат за останні 32 місяці. Найпопулярнішими є автомобілі марок Toyota і Renault.

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Продажі авто в Україні продемонстрували стрімке зростання. За серпень було реалізовано понад 8,1 тис. нових легкових машин. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Як порівняти з липнем, продажі нових авто зросли на 27%, а як порівняти із серпнем минулого року — одразу на 40%. Авторинок України продемонстрував найкращий показник за останні 32 місяці та фактично вийшов на рівень осені 2021 року.

Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто в Україні Фото: Renault

Однією із основних причин зростання став військовий збір на авто, анонсований владою. За словами гендиректора Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка, відповідний законопроєкт зчинив ажіотаж на ринку — з автосалонів буквально розмели всі машини.

Лідер ринку залишився незмінним — Toyota із 1248 проданими авто. Друге місце повернув собі бренд Renault (738 од.), посунувши на третю позицію BMW (633). Замикають топ 5 Skoda (538 авто) та Volkswagen (483).

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Найпопулярніше авто в Україні — як і раніше, Renault Duster. У серпні кросовер знайшов 691 покупця.

Усього за 8 місяців 2024 року українці придбали 47,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 24% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

До того ж на український ринок виходить найдешевша модель Kia.

Також Фокус писав, що в Україні стартують продажі нової Skoda Superb.