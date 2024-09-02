Вернулись к уровню 2021 года: в Украине резко выросли продажи новых авто (фото)

Авторынок Украины в августе вырос сразу на 40% и продемонстрировал лучший результат за последние 32 месяца. Самыми популярными являются автомобили марок Toyota и Renault.

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Продажи авто в Украине продемонстрировали стремительный рост. За август было реализовано более 8,1 тыс. новых легковых машин. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июлем продажи новых авто выросли на 27%, а по сравнению с августом прошлого года — сразу на 40%. Авторынок Украины продемонстрировал лучший показатель за последние 32 месяца и фактически вышел на уровень осени 2021 года.

Renault Duster остается самым популярным новым авто в Украине Фото: Renault

Одной из основных причин роста стал военный сбор на авто, анонсированный властями. По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, соответствующий законопроект вызвал ажиотаж на рынке — из автосалонов буквально размели все машины.

Лидер рынка остался неизменным — Toyota с 1248 проданными авто. Второе место вернул себе бренд Renault (738 ед.), подвинув на третью позицию BMW (633). Замыкают топ-5 Skoda (538 авто) и Volkswagen (483).

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Самое популярное авто в Украине — по-прежнему Renault Duster. В августе кроссовер нашел 691 покупателя.

Всего за 8 месяцев 2024 года украинцы приобрели 47,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Между прочим, на украинский рынок выходит самая дешевая модель Kia.

Также Фокус писал, что в Украине стартуют продажи новой Skoda Superb.