Старший брат Tiguan: презентован новый семейный кроссовер Volkswagen Tayron (видео)

Кроссовер Volkswagen Tayron предлагается в версиях на 5 и 7 мест. Модель доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 272 л. с.

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В Германии презентовали новый Volkswagen Tayron второго поколения. Семейный кроссовер покажут публике на автошоу в Париже и он будет продаваться в Европе по цене от 45 475 евро. О нем рассказали на официальном сайте Volkswagen.

Дизайн Volkswagen Tayron 2025

Кроссовер Volkswagen Tayron второй генерации стал "глобальной" моделью (предшественник продавался только в Китае) и заменил VW Tiguan Allspace. По сути, это удлиненный вариант нового Volkswagen Tiguan третьего поколения. У него такой же дизайн с раздутыми крыльями, широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами и фонарями.

Volkswagen Tayron на 23 см длиннее Tiguan на 23 см Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Tayron 2025:

длина — 4770 мм;

ширина — 1852 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2791 мм.

Внутри Volkswagen Tayron почти полностью идентичен с Tiguan Фото: Volkswagen

Интерьер и комплектация Volkswagen Tayron 2025

Салон Volkswagen Tayron также выдержан в стилистике Tiguan. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой 15-дюймовый тачкрин.

Модель доступна в версиях на 5 и 7 мест Фото: Volkswagen

Модель предлагается в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника Volkswagen Tayron составляет 345 л в семиместной конфигурации, 885 л — в пятиместной и 2090 л — со сложенными задними сиденьями.

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Базовая комплектация Volkswagen Tayron включает трехзонный климат-контроль, камеру, парковочный автопилот, датчики дождя и света. Среди опций есть матричные фары, 700-ваттная аудиосистема, панорамная крыша, система полуавтономного движения, ChatGPT, электропривод, вентиляция и массаж сидений.

Объем багажника Volkswagen Tayron составляет 345-2090 л. Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tayron, характеристики

Новый Volkswagen Tayron дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с. Предлагают и плагин-гибриды мощностью 204 и 272 л. с., способные проехать 100 км на электротяге. Все версии получили 7-ступенчатый робот DSG, а привод может быть передним или полным.

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