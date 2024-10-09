Duster на максималках: дебютировал новый кроссовер Dacia Bigster (фото, видео)

Новая Dacia Bigster — 4,57-метровый семейный кроссовер в стилистике "Дастера" с большим багажником и богатым оснащением. Все версии модели являются электрифицированными.

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Представлен новый кроссовер Dacia Bigster. Старшего брата "Дастера" покажут публике через несколько дней на Парижском автошоу. Его подробности раскрыли на официальном сайте румынского автопроизводителя.

Дизайн Dacia Bigster 2025

Новая Dacia Bigster, по сути, является удлиненным вариантом Duster. Две модели очень похожи и отличаются граненым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Фары и фонари имеют Y-образные элементы. Конечно же, сохранен и массивный пластиковый обвес, а клиренс кроссовера достигает 220 мм. На выбор предлагаются колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.

Кроссовер достигает 4,57 м в длину Фото: Dacia

Размеры Dacia Bigster 2025:

длина — 4,57 м;

ширина — 1,81 м;

высота — 1,71 м.

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Салон и комплектация Dacia Bigster 2025 и Dacia Bigster 2025

Интерьер Dacia Duster и Bigster почти идентичен. Внутри преобладают рубленые линии. Руль скошен снизу, а вместо рычага автоматической КПП установлен миниатюрный джойстик. Даже в базовой версии установлен цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин.

Усы версии модели получили цифровой щиток прилладов и 10,1-дюймовый тачскрин Фото: Dacia

Ранее анонсировали семиместный вариант Dacia Bigster, однако пока кроссовер показали только в версии с двумя рядами кресел. Объем ее багажника составляет 667 л.

Базовая комплектация Dacia Bigster Essential включает кондиционер, парктроник и камеру. Топовый вариант Journey добавляет бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя, навигацию, панорамную крышу, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Топовая версия получила панорамную крышу Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Bigster, характеристики

Новая Dacia Bigster со старта будет доступна только в электрифицированных версиях. 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 130 и 140 сил дополнены "мягкими" гибридными установками, а топовым является полноценный 155-сильный гибрид.

Объем багажника составляет 667 л Фото: Dacia

Отмечается, что 140-сильная версия потребляет 5,6 л/100 км в смешанном цикле и ее можно заказать с заводским ГБО. Для 130-сильного варианта доступен полный привод, дополненный несколькими режимами и системой помощи на спуске.

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