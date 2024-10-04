Renault показали стильный электрический кроссовер с нестандартным ГБО (фото)

Электрический кроссовер Renault Embleme отличается стремительным обтекаемым дизайном. Его оснастили 218-сильным мотором, батареей, а также водородными топливными элементами.

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Опубликованы официальные фото Renault Embleme. Концептуальный электрический кроссовер вскоре презентуют на автошоу в Париже. О нем рассказали на официальном сайте Renault.

Новый Renault Embleme — обтекаемый спортивный кроссовер, который достигает 4,8 м в длину и 1,52 м в высоту при колесной базе 2,9 м. У него изогнутая крыша, высокая оконная линия, рельефные боковины и заостренная задняя часть со спойлером. В анфас концепт напоминает модели Renault 90-х.

Авто отличается стремительным дизайном Фото: Renault

В конструкции электрокара использованы легкие материалы, поэтому масса получилась небольшой — 1750 кг. Салон Renault Embleme пока держат в секрете, указано лишь, что установлены камеры с мониторами вместо зеркал заднего вида.

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Зато частично раскрыли характеристики кроссовера. Электромобиль Renault Embleme получил 218-сильный мотор и небольшую батарею на 40 кВт∙ч, которой хватает, чтобы проехать примерно 200 км.

Электрокар оснастили водородными топливными элементами Фото: Renault

Для дальних поездок предназначены топливные элементы. Запаса водорода в баллонах хватит, чтобы преодолеть еще 350 км, а заправка занимает всего 5 минут.

Примечательно, что Renault Group выпустит серийный спортивный электрокроссовер такого размера, однако выпускать его будут под брендом Alpine.

Также Фокус рассказывал, что на автошоу в Париже дебютирует недорогой электрокроссовер Renault.