Недорогой электрокроссовер Renault показали до презентации (фото)
Новый Renault 4 E-Tech — компактный 4,1-метровый электрокроссовер в ретростиле стоимостью менее 30 000 евро. Запас хода авто достигнет 400 км.
Опубликованы официальные фото Renault 4 E-Tech. Компактный электрический кроссовер дебютирует через две недели на автошоу в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте французского автопроизводителя.
Автомобиль станет серийной версией концепта Renault 4Ever Trophy и преемником знаменитого Renault 4 1961 года. Самую массовую модели в истории Renault решили возродить в формате компактного электрокроссовера стоимостью примерно 29 000 евро.
Новый Renault 4 E-Tech своим двухобъемным силуэтом напоминает знаменитого предка и позаимствовал некоторые его решения вроде сдвижной крыши из ткани или выштамповок на боковинах. Вместе с тем, электрокар получил современную светодиодную оптику, спойлер на крыше и пластиковый защитный обвес.
Раскрыты и некоторые подробности Renault 4 E-Tech. Электрокроссовер поступит в продажу с 2025 года. Авто длиной 4,14 м позаимствует силовые установки у хэтчбека Renault 5.
Это значит, что электромобиль Renault 4 E-Tech предложат в версиях мощностью 95, 120 и 150 л. с. исключительно с передним приводом. На выбор предложат батареи емкостью 40 и 52 кВт∙ч, а запас хода кроссовера составит примерно 300-400 км.
Ранее стало известно, что Renault возродит и известную коммерческую модель 50-х в формате электрокара.
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