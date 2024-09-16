Опубликованы первые фото нового компактного кроссовера Renault Austral 2025 года
Внешность Renault Austral изменят в новом фирменном стиле. Кроссовер будет доступен исключительно в электрифицированных модификациях.
В интернет попали первые фото Renault Austral 2025 модельного года. Преемник модели Kadjar пройдет обновление и дебютирует в октябре на автошоу в Париже. Об этом сообщает сайт Carscoops
Дизайн Renault Austral выдержан в духе новых Renault Scenic и Rafale. Кроссоверу увеличили решетку радиатора, а также установили новые фары с оригинальными изогнутыми ходовыми огнями. Кроме того, заменен передний бампер. Заднюю часть авто полностью не показали, однако видно, что обновлены фонари авто.
Салон Renault Austral 2025 также не рассекретили. Он не претерпит существенных изменений — лишь улучшат внутреннее убранство. К тому же, ожидается расширение перечня систем безопасности.
Как и прежде, кроссовер Renault Austral будет доступен исключительно в электрифицированных модификациях. Турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,3 л (140 и 160 л. с.) дополнены 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. Топовым же останется полноценный 200-сильный гибрид E-Tech. Все версии модели будут переднеприводными.
Между прочим, недавно рассекретили новый семейный кроссовер от Volkswagen.
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