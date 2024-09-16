Опубликованы первые фото нового компактного кроссовера Renault Austral 2025 года

Внешность Renault Austral изменят в новом фирменном стиле. Кроссовер будет доступен исключительно в электрифицированных модификациях.

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В интернет попали первые фото Renault Austral 2025 модельного года. Преемник модели Kadjar пройдет обновление и дебютирует в октябре на автошоу в Париже. Об этом сообщает сайт Carscoops

Дизайн Renault Austral выдержан в духе новых Renault Scenic и Rafale. Кроссоверу увеличили решетку радиатора, а также установили новые фары с оригинальными изогнутыми ходовыми огнями. Кроме того, заменен передний бампер. Заднюю часть авто полностью не показали, однако видно, что обновлены фонари авто.

Кроссовер будут предлагать исключительно в гибридных версиях Фото: carscoops.com

Салон Renault Austral 2025 также не рассекретили. Он не претерпит существенных изменений — лишь улучшат внутреннее убранство. К тому же, ожидается расширение перечня систем безопасности.

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Как и прежде, кроссовер Renault Austral будет доступен исключительно в электрифицированных модификациях. Турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,3 л (140 и 160 л. с.) дополнены 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. Топовым же останется полноценный 200-сильный гибрид E-Tech. Все версии модели будут переднеприводными.

Между прочим, недавно рассекретили новый семейный кроссовер от Volkswagen.

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