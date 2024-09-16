Опубліковано перші фото нового компактного кросовера Renault Austral 2025
Зовнішність Renault Austral змінять у новому фірмовому стилі. Кросовер буде доступний виключно в електрифікованих модифікаціях.
В інтернет потрапили перші фото Renault Austral 2025 модельного року. Наступник моделі Kadjar пройде оновлення і дебютує в жовтні на автошоу в Парижі. Про це повідомляє сайт Carscoops
Дизайн Renault Austral витримано в дусі нових Renault Scenic та Rafale. Кросоверу збільшили решітку радіатора, а також встановили нові фари з оригінальними вигнутими ходовими вогнями. Крім того, замінено передній бампер. Задню частину авто повністю не показали, проте видно, що оновлені ліхтарі авто.
Салон Renault Austral 2025 також не розсекретили. Він не зазнає суттєвих змін – лише покращать внутрішнє оздоблення. До того ж, очікується розширення переліку систем безпеки.
Як і раніше, кросовер Renault Austral буде доступний виключно в електрифікованих модифікаціях. Турбомотори об’ємом 1,2 л (130 к. с.) та 1,3 л (140 і 160 к. с.) доповнені 48-вольтними "м’якими" гібридними установками. Топовим ж залишиться повноцінний 200-сильний гібрид E-Tech. Усі версії моделі будуть передньопривідними.
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