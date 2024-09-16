Опубліковано перші фото нового компактного кросовера Renault Austral 2025

Зовнішність Renault Austral змінять у новому фірмовому стилі. Кросовер буде доступний виключно в електрифікованих модифікаціях.

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В інтернет потрапили перші фото Renault Austral 2025 модельного року. Наступник моделі Kadjar пройде оновлення і дебютує в жовтні на автошоу в Парижі. Про це повідомляє сайт Carscoops

Дизайн Renault Austral витримано в дусі нових Renault Scenic та Rafale. Кросоверу збільшили решітку радіатора, а також встановили нові фари з оригінальними вигнутими ходовими вогнями. Крім того, замінено передній бампер. Задню частину авто повністю не показали, проте видно, що оновлені ліхтарі авто.

Кросовер пропонуватимуть виключно в гібридних версіях Фото: carscoops.com

Салон Renault Austral 2025 також не розсекретили. Він не зазнає суттєвих змін – лише покращать внутрішнє оздоблення. До того ж, очікується розширення переліку систем безпеки.

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Як і раніше, кросовер Renault Austral буде доступний виключно в електрифікованих модифікаціях. Турбомотори об’ємом 1,2 л (130 к. с.) та 1,3 л (140 і 160 к. с.) доповнені 48-вольтними "м’якими" гібридними установками. Топовим ж залишиться повноцінний 200-сильний гібрид E-Tech. Усі версії моделі будуть передньопривідними.

Між іншим, нещодавно розсекретили новий сімейний кросовер від Volkswagen.

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