Нове життя класики: спортивний Renault 70-х перетворили на електромобіль (фото)

Купе Renault 17 оснастили 270-сильним електромотором на задній вісі. Спорткару оновили зовнішність та осучаснили інтер'єр.

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Автомобілю замінили кузовні панелі Фото: Renault

Електромобіль Renault 17 допоміг створити французький дизайнер Ора Іто. Значну частину кузовних панелей замінили. Автомобіль отримав сучасну світлодіодну оптику, його кузов занизили, а колісні арки розширили. Решітка радіатора стала тоншою, а замість дзеркал заднього виду встановили камери. Також звертають на себе увагу оригінальні колісні диски.

На панелі приладів з'явилися невеликі екрани Фото: Renault

У салоні з’явилося нове кермо, приплюснуте зверху та знизу. Замість циферблатів приладів встановили невеликі дисплеї. У оздобленні використані сукно та дерево.

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Замість 1,6-літрового 107-сильного бензинового двигуна купе Renault 17 отримало електромотор потужністю 270 к. с., встановлений на задній осі. Автомобілю масою 1400 кг його цілком достатньо.

Renault 17 отримав 270-сильний мотор Фото: Renault

Презентація моделі відбудеться на авто шоу в Парижі. Електромобіль Renault 17 не стане серійним, проте французький автовиробник все ж готує електричне купе. Його планують випустити під маркою Alpine.

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