Новая жизнь классики: спортивный Renault 70-х превратили в электромобиль (фото)

Купе Renault 17 оснастили 270-сильным электромотором на задней оси. Спорткару обновили внешность и осовременили интерьер.

Related video

Классическое купе Renault 17 1971 года получило вторую жизнь. Спортивное авто превратили в электромобиль. О нем рассказали на официальном сайте Renault.

Автомобилю заменили кузовные панели Фото: Renault

Электромобиль Renault 17 помог создать французский дизайнер Ора Ито. Значительную часть кузовных панелей заменили. Автомобиль получил современную светодиодную оптику, его кузов занизили, а колесные арки расширили. Решетка радиатора стала тоньше, а вместо зеркал заднего вида установили камеры. Также обращают на себя внимание оригинальные колесные диски.

На панели приборов появились небольшие экраны Фото: Renault

В салоне появился новый руль, приплюснутый сверху и снизу. Вместо циферблатов приборов установили небольшие дисплеи. В отделке использованы сукно и дерево.

Важно

От 35 000 евро: новый Renault Duster 2024 шокировал ценами на уровне VW Tiguan (фото)

Вместо 1,6-литрового 107-сильного бензинового двигателя купе Renault 17 получило электромотор мощностью 270 л.с., установленный на задней оси. Автомобилю массой 1400 кг его вполне достаточно.

Renault 17 получил 270-сильный мотор Фото: Renault

Презентация модели состоится на авто шоу в Париже. Электромобиль Renault 17 не станет серийным, однако французский автопроизводитель все же готовит электрическое купе. Его планируют выпустить под маркой Alpine.

Ранее Фокус рассказывал о недешевом электровелосипеде от Renault за 10 000 евро.

Также мы писали, что самый дешевый Renault сняли с производства.