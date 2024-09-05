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Авто

Новая жизнь классики: спортивный Renault 70-х превратили в электромобиль (фото)

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Фото: Renault | Renault 17 стал электромобилем

Купе Renault 17 оснастили 270-сильным электромотором на задней оси. Спорткару обновили внешность и осовременили интерьер.

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Классическое купе Renault 17 1971 года получило вторую жизнь. Спортивное авто превратили в электромобиль. О нем рассказали на официальном сайте Renault.

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Автомобилю заменили кузовные панели
Фото: Renault

Электромобиль Renault 17 помог создать французский дизайнер Ора Ито. Значительную часть кузовных панелей заменили. Автомобиль получил современную светодиодную оптику, его кузов занизили, а колесные арки расширили. Решетка радиатора стала тоньше, а вместо зеркал заднего вида установили камеры. Также обращают на себя внимание оригинальные колесные диски.

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На панели приборов появились небольшие экраны
Фото: Renault

В салоне появился новый руль, приплюснутый сверху и снизу. Вместо циферблатов приборов установили небольшие дисплеи. В отделке использованы сукно и дерево.

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Вместо 1,6-литрового 107-сильного бензинового двигателя купе Renault 17 получило электромотор мощностью 270 л.с., установленный на задней оси. Автомобилю массой 1400 кг его вполне достаточно.

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Renault 17 получил 270-сильный мотор
Фото: Renault

Презентация модели состоится на авто шоу в Париже. Электромобиль Renault 17 не станет серийным, однако французский автопроизводитель все же готовит электрическое купе. Его планируют выпустить под маркой Alpine.

Ранее Фокус рассказывал о недешевом электровелосипеде от Renault за 10 000 евро.

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