Новый электровелосипед от Renault продают по цене подержанного Megane (фото)

Электровелосипед Alpine исполнен в стиле спорткара A290. У него карбоновая рама и усиленная подвеска, а силовую установку разработали специалисты Bosch.

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Бренд Alpine, входящий в Renault, представил во Франции новый горный электровелосипед. С конца августа его начинают продавать по цене от 10 000 евро – на уровне подержанного Renault Megane. Подробности новинки раскрыли на сайте производителя.

Горный велосипед имеет усиленную подвеску Фото: Alpine

GLP III SE Alpine Edition (именно так назвали электробайк) разработан совместно с французской компанией Lapierre. Высокая цена обусловлена использованием дорогостоящих материалов и компонентов.

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В частности, рама GLP III SE Alpine Edition изготовлена из карбона. Благодаря ему масса электровелосипеда составляет всего 23,5 кг. Дизайн выдержан в духе нового электрокара Alpine A290.

Силовую установку поставляет Bosch. Мотор на 0,8 л. (600 Вт) позволяет развить скорость до 25 км/ч. Емкость батареи составляет 0,8 кВт∙ч.

Силовую установку производит Bosch Фото: Alpine

Для бездорожья установлены шины с глубоким протектором, усиленная подвеска Fax Float Factory с амортизаторами спереди и сзади. Рабочий ее ход составляет 170 мм. Замедляют электровелосипед дисковый тормоз Shimano XTR.

Кстати, недавно Ford выпустил первые электровелосипеды, выдержанные в стилистике Mustang и Bronco.

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