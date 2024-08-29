Новий електровелосипед від Renault продають за ціною вживаного Megane (фото)

Електровелосипед Alpine виконаний у стилі спорткара A290. У нього карбонова рама та посилена підвіска, а силову установку розробили спеціалісти Bosch.

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Бренд Alpine, який входить до Renault, презентував у Франції новий гірський електровелосипед. Із кінця серпня його починають продавати за ціною від 10 000 євро — на рівні вживаного Renault Megane. Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.

Гірський велосипед має посилену підвіску Фото: Alpine

GLP III SE Alpine Edition (саме так назвали електробайк) розроблений спільно з французькою компанією Lapierre. Висока ціна обумовлена використанням дорогих матеріалів та компонентів.

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Зокрема рама GLP III SE Alpine Edition виготовлена з карбону. Завдяки їй маса електровелосипеда становить усього 23,5 кг. Дизайн витриманий в дусі нового електрокара Alpine A290.

Силову установку поставляє Bosch. Мотор на 0,8 к. с. (600 Вт) дає змогу розвинути швидкість до 25 км/год. Ємність батареї становить 0,8 кВт∙год.

Силову установку виробляє Bosch Фото: Alpine

Для бездоріжжя встановлено шини з глибоким протектором, а також посилена підвіска Fax Float Factory з амортизаторами спереду та ззаду. Робочий її хід становить 170 мм. Сповільнюють електровелосипед дискові гальма Shimano XTR.

До речі, недавно Ford випустив перші електровелосипеди, які витримані в стилістиці Mustang та Bronco.

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