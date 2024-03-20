Переосмысленная классика: знаменитый спорткар Renault 70-х возродят в новом формате (фото)
Электромобиль Erre Tredieci — современный вариант знаменитого Renault Alpine A310 1971 года. У купе выразительный дизайн и салон в спортивном стиле.
Спортивное купе Alpine A310 от Renault вернется на рынок. Его возродят в Италии и превратят в электромобиль. Об этом сообщается на сайте компании Erre.
Именно этот стартап из Турина планирует возродить Renault Alpine A310. новый спорткар назовут Tredieci, что переводится с итальянского, как 310.Важно
Новый электромобиль максимально точно воспроизводит классический Alpine A310 1971 года. У него рубленый дизайн и клиновидный силуэт с заостренным "носом" и расширенными задними крыльями. Фары растянуты на всю ширину кузова, однако являются современными — диодными. Также установлены аэродинамические колесные диски диаметром 19 дюймов.
Размеры Эрре Тредьеци:
- длина — 4150 мм;
- ширина — 1760 мм;
- высота — 1120 мм;
- колесная база — 2270 мм.
Салон Tredieci также выполнен в ретростиле, однако установлены современная цифровая панель приборов и спортивные кресла. Задних сидений нет — на их месте установили каркас безопасности.
Характеристики Tredieci пока не раскрывают. Зато сообщается, что спорткар оборудуют регулируемой подвеской.
Кстати, новый электрокар Alpine A310 планируют создать и в Renault — он появится в 2027 году.
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