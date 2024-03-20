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Переосмысленная классика: знаменитый спорткар Renault 70-х возродят в новом формате (фото)

Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine
Erre Tredieci создан по мотивам Renault Alpine A310

Электромобиль Erre Tredieci — современный вариант знаменитого Renault Alpine A310 1971 года. У купе выразительный дизайн и салон в спортивном стиле.

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Спортивное купе Alpine A310 от Renault вернется на рынок. Его возродят в Италии и превратят в электромобиль. Об этом сообщается на сайте компании Erre.

Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
Спорткар отличается рубленым дизайном

Именно этот стартап из Турина планирует возродить Renault Alpine A310. новый спорткар назовут Tredieci, что переводится с итальянского, как 310.

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Новый электромобиль максимально точно воспроизводит классический Alpine A310 1971 года. У него рубленый дизайн и клиновидный силуэт с заостренным "носом" и расширенными задними крыльями. Фары растянуты на всю ширину кузова, однако являются современными — диодными. Также установлены аэродинамические колесные диски диаметром 19 дюймов.

Renault Alpine A310, Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
Задние крылья электромобиля расширены

Размеры Эрре Тредьеци:

  • длина — 4150 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • высота — 1120 мм;
  • колесная база — 2270 мм.
салон Erre Tredieci, Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла

Салон Tredieci также выполнен в ретростиле, однако установлены современная цифровая панель приборов и спортивные кресла. Задних сидений нет — на их месте установили каркас безопасности.

Alpine A310 1971, Alpine A310, Alpine A310, Renault Alpine A310, Renault Alpine Fullscreen
Alpine A310 1971 года
Фото: Renault

Характеристики Tredieci пока не раскрывают. Зато сообщается, что спорткар оборудуют регулируемой подвеской.

Кстати, новый электрокар Alpine A310 планируют создать и в Renault — он появится в 2027 году.

Также Фокус рассказывал о доступном электромобиле Renault 5 за 25 000 евро.