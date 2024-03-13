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Французский брат Qashqai: в Украине появился новейший доступный кроссовер Renault (фото)

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Фото: МОЗ України | В Украину привезли партию Renault Austral

Новый Renault Austral стал преемником модели Kadjar. Компактный кроссовер выпускают в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 200 сил.

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В Украину привезли новые Renault Austral. Несколько таких кроссоверов появились в Киеве. Их фото опубликовали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

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Кроссоверы Renault и Toyota передали в качестве гуманитарной помощи
Фото: МОЗ України

Дело в том, что кроссовер Renault Austral в Украине пока еще не продается. Эти автомобили, а также Toyota Corolla Cross, передало в качестве гуманитарной помощи отделение World Health Organization Ukraine. Ими будут пользоваться мобильные мультидисциплинарные команды по психическому здоровью.

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Renault Austral пришел на смену Kadjar
Фото: МОЗ України

Напомним, что новый Renault Austral 2023 — преемник кроссовера Kadjar. В Евросоюзе эта модель класса C-SUV продается уже больше года.

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4,5-метровый кроссовер Renault Austral построен на платформе CMF-CD, которую также использует новый Nissan Qashqai третьего поколения.

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Модель выпускают в бензиновых и гибридных версиях
Фото: Renault

Renault Austral отличается элегантным дизайном, а в его салоне на передней панели установлены два дисплея. У авто большой багажник объемом 500-575 л.

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На передней панели установлено два дисплея
Фото: Renault

Новый Renault Austral предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,3 л (140 и 160 л. с.), а также с 200-сильной гибридной установкой. Все версии модели — переднеприводные.

Ранее Фокус рассказывал о новом компактном кроссовере Renault, который стал преемником Sandero Stepway.

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