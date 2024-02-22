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На смену Sandero: на рынок вышел недорогой кроссовер Renault (фото)

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Фото: Renault | Renault Kardian заменит модель Sandero Stepway

Компактный кроссовер Renault Kardian достаточно богато укомплектован и имеет вместительный 410-литровый багажник. Модель дебютировала со 125-сильным турбомотором.

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Новый Renault Kardian поступил в производство и выходит на рынок. Компактный кроссовер является преемником Renault Sandero Stepway. Об авто рассказали на официальном сайте марки.

Renault Kardian 2024, Renault Kardian, новый Renault Kardian, новый Renault Kardian, кроссовер Renault Fullscreen
Кроссовер оборудован 125-сильным турбомотором
Фото: Renault

Кроссовер Renault Kardian изначально появился в Бразилии, ведь именно в этой стране производят модель. Там она стоит в эквиваленте $22 800 — 26 900. Позже производство кроссовера наладят в Марокко. Не исключено, что модель появится в Украине.

Renault Kardian создан на базе Dacia Sandero Stepway, однако отличается от собрата дизайном передней части и фонарей. Во всех Kardian в салоне установлены виртуальная панель приборов и 8-дюймовый тачскрин. У авто большой 410-литровый багажник.

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Кроссовер достаточно богато оснащен
Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Kardian 2024 включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, а также ESP и 6 подушек безопасности.

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Самый дорогой вариант Premier Edition также оснащен бесключевым доступом, камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой смартфонов, системы автоматического торможения и контроля слепых зон.

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Объем багажника составляет 410 л
Фото: Renault

Пока новый Renault Kardian комплектуется исключительно 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 125 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Позже должен появиться вариант с заводским ГБО.

Кстати, на днях Renault и Dacia презентовали недорогой электрокроссовер за 20 000 евро.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом Renault за 650 000 евро.