Стильный флагман: стартовали продажи доступного конкурента BMW X4 от Renault (фото)

Renault Rafale — 4,7-метровый купе-кроссовер с выразительным дизайном и большим багажником. Модель будет доступна в гибридных версиях мощностью до 300 сил.

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На европейский рынок выходит новый Renault Rafale. Купе-кроссовер стал самой дорогой внедорожной моделью французской марки – его цена стартует с 45 000 евро. Об этом сообщает сайт L’Argus.

У автомобиля покатая купеобразная крыша Фото: Renault

Новый Renault Rafale – 4,7-метровый купе-кроссовер с покатой купеобразной крышей и высокой оконной линией. Модель станет более доступной альтернативой BMW X4 и Mercedes GLC Coupe, а основным ее конкурентом называют Peugeot 408 (хотя он дешевле).

Кроссовер построен на платформе Renault Austral и родство с этой моделью просматривается в салоне – у нее позаимствовали виртуальную панель приборов, большой портретный тачскрин и проекцию на лобовое стекло. У всех Renault Rafale спортивные сиденья. Объем багажника – 530 л.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Rafale 2024 включает 20-дюймовые диски, адаптивные диодные фары, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру заднего вида.

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Версия Esprit Alpine (от 49 000 евро) добавляет черный глянцевый декор, электропривод двери багажника, подогрев сидений и управляемые задние колеса.

Объем багажника составляет 530 л Фото: Renault

Пока кроссовер Renault Rafale доступен только с передним приводом и 200-сильной гибридной установкой с 1,2-литровым турбодвигателем и электромотором. Несколько позже появится полноприводный плагин-гибрид мощностью около 300 сил.

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