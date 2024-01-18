Новый недорогой кроссовер Renault станет преемником Arkana: фото и подробности

Новый 4,4-метровый кроссовер Renault займет нишу между моделями Captur и Austral. Автомобиль предложат в гибридных версиях, а позже может появиться и электрокар.

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Renault работают над новым компактным кроссовером. Он появится в нынешнем году и придет на смену Renault Arkana, который планируют снять с производства. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Кроссовер придет на смену Renault Arkana Фото: Renault

Вице-президент Renault Бруно Ванель подтвердил разработку модели. По его словам, французский автопроизводитель уделил больше внимания кроссоверам В-класса, но необходимо создавать и более крупные модели сегмента C-SUV, который столь же популярен в Европе. К тому же, более крупная модель принесет больше прибыли.

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Новый кроссовер Renault займет нишу между моделями Captur и Austral. Судя по первым рендерам, его дизайн будет выдержан в новом фирменном стиле французкой марки. Во внешнем виде преобладают грани, а в переднем бампере установлены стреловидные ходовые огни.

Новый Renault длиной около 4,4 метров построят на платформе CMF-B, которую используют те же Arkana и Captur. Его предложат в гибридных версиях мощностью до 160 сил, а позже может появиться и электрический вариант.

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