Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)

Новый Hyundai Bayon 2024 стал выразительнее на вид и современее внутри. Кроссовер будут оснащать бензиновыми турбомоторами.

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Опубликованы официальные фото Hyundai Bayon 2024. Компактный городской кроссовер прошел обновление вслед за родственным хэтчбеком Hyundai i20 и выйдет на европейский рынок с весны. Подробности модели раскрыли на сайте Hyundai.

Сзади установлен новый бампер Фото: Hyundai

Новый Hyundai Bayon узнается, прежде всего, по измененной передней части, которая стала еще выразительнее. Кроссоверу заменили решетку радиатора, бампер и фары, а ходовые огни теперь соединены диодной полосой. Также у авто новые задний бампер и колесные диски (диаметром 16 или 17 дюймов).

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В салоне Hyundai Bayon 2024 установлена улучшенная виртуальная панель приборов c новой графикой, а сенсорный дисплей мультимедиа в базовой версии увеличен до 10,25 дюймов в диагонали. Подсветка теперь диодная. Перечень опций пополнили беспроводная зарядка для смартфонов и акустика Bose с 8 динамиками.

В салоне улучшили виртуальную панель приборов Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Bayon 2024 пока не разглашают — они станут известны несколько позже. Ожидается, что кроссовер сохранит бензиновые 1,0-литровые турбомоторы на 100 и 120 л. с. Модель комплектуют 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Стоимость модели составит около 21 000 евро.

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