Новый семиместный Volkswagen Tiguan рассекретили до премьеры (фото)
Семиместный вариант Volkswagen Tiguan сохранил знакомый дизайн, но стал на 11 см длиннее. Кроссовер дебютирует с 2,0-литровыми турбомоторами, но ожидаются и гибридные версии.
В линейке Volkswagen Tiguan третьего поколения останется удлиненная семиместная модификация. Ее должны презентовать в первой половине нынешнего года, а пока на сайте Carscoops появились шпионские ее фото.
Семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan показали в Китае. Там он получил обозначение L Pro, хотя не исключено, что в отдельных странах он сохранит название Allspace.
Визуально новый Volkswagen Tiguan L Pro не отличается от пятиместного варианта. У него раскосые фары, расширенные крылья и широкая решетка радиатора, а фонари соединены диодной полосой. Версия с пакетом R-Line выглядит агрессивнее. Кроссовер на 11 см длиннее стандартного VW Tiguan 2024.
Размеры Volkswagen Tiguan L Pro:
- длина – 4735 мм;
- ширина – 1859 мм;
- высота – 1682 мм;
- колесная база – 2791 мм;
- масса – 1790 кг.
Салон Volkswagen Tiguan L Pro не показали, но ожидается, что его оформление не изменится по сравнению с пятиместной моделью. Зато стало известно, что кроссовер на китайском рынке получит 2,0-литровые турбомоторы на 186 и 220 л. с., хотя в других странах палитра версий будет шире – ожидаются также 2,0-литровые турбодизели и плагин-гибриды.
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