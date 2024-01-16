Новый седан Volkswagen Passat 2024 показали на первых фото

Седан Volkswagen Passat 2024 подрос до почти 5 метров в длину и стал выразительнее на вид. Автомобиль будут оснащать 220-сильным турбомотором.

Related video

В линейке Volkswagen Passat B9 все же появится версия в кузове седан. Ее должны представить до конца первого полугодия, а пока на сайте Carscoops опубликовали шпионские фото модели.

Седан предложат с 220-сильным турбомотором Фото: carscoops.com

Седан Volkswagen Passat 2024 будет представлен в Китае. На местном рынке модель известна под названием Magotan и несколько отличается от европейской версии.

В частности, новый Volkswagen Magotan узнается по более агрессивному дизайну передней части – у него другие фары, решетка радиатора и бампер. В профиль же седан очень напоминает новый Skoda Superb 2024, что и неудивительно – у моделей общая платформа.

Важно

Volkswagen прекратит выпуск своей самой оригинальной модели: известна причина

Размеры Volkswagen Passat/Magotan 2024:

длина – 4990 мм;

ширина – 1849 мм;

высота – 1473 мм;

колесная база – 2871 мм.

Автомобиль подрос до почти 5 метров в длину Фото: carscoops.com

Пока известно лишь про один двигатель Volkswagen Magotan – 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л. с. Не исключено, что позже появится гибридная модификация. Производство модели наладят на предприятии FAW-Volkswagen. В Европе же Volkswagen Passat B9 будет доступен только в кузове универсал.

К слову, недавно рассекретили и новый Volkswagen Golf 2024. Хэтчбек пройдет модернизацию.

Также Фокус рассказывал, что Volkswagen готовит бюджетный электромобиль за 20 000 евро.