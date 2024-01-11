Раскрыты подробности самого дешевого электромобиля Volkswagen за 20 000 евро

Новый Volkswagen ID.1 — компактный городской хэтчбек А-класса. Основными покупателями электромобиля станут молодые водители.

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Volkswagen готовит недорогой электромобиль стоимостью около 20 000 евро или даже меньше. Модель назовут ID.1, а ее презентация состоится в 2027 году. Первые ее подробности раскрыл британскому изданию Autocar член совета правления Volkswagen Кай Грюнитц.

По его словам, новый Volkswagen ID.1 станет преемником модели Up. Две модели будут схожи по размерам и концепции, то есть электрокар будет компактным хэтчбеком А-класса.

Дизайн будет выдержан в традиционном стиле Volkswagen. Хэтчбек построят на упрощенной платформе MEB Entry, как и Volkswagen ID.2, который сменит Polo. Также не исключается возможность сотрудничества с Renault при создании авто, но окончательное решение еще не принято.

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Кай Грюнитц отметил, что электромобиль Volkswagen ID.1, возможно, будет не самой прибыльной моделью марки. Чтобы удешевить его, откажутся от функции быстрой зарядки, автопилота или других современных электронных систем. Не исключено, что в салоне даже не будет сенсорного дисплея – его может легко заменить смартфон, подключенный к USB-разъему.

Для снижения себестоимости установят компактную батарею, тем более, что городской электромобиль и не нуждается в большом запасе хода. По мнению Кая Грюнитца, в таком виде новый Volkswagen ID.1 подходит на роль первого авто для молодежи.

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