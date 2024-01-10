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Авто

От создателя "Мивины": в США показали аналоги Suzuki Jimny и Tesla Cybertruck (фото)

VinFast VF3, новый VinFast VF3, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль
Фото: carscoops.com | VinFast VF3

VinFast представил две новых электрических модели. В скором времени линейку вьетнамской марки пополнят компактный кроссовер и среднеразмерный пикап.

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В Лас-Вегасе на выставке CES 2024 презентовали новые электромобили VinFast. Электрические кроссовер и пикап из Вьетнама станут серийными в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

VinFast VF3

Новый VinFast VF3 – электрический аналог Suzuki Jimny. Это миниатюрный электрокроссовер длиной 3190 мм, шириной 1679 мм и высотой 1621 мм.

VinFast VF3, новый VinFast VF3, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль Fullscreen
VinFast VF3 достигает всего 3,2 м в длину
Фото: carscoops.com

Несмотря на компактные размеры, электромобиль VinFast VF3 является четырехместным, а со сложенными задними сиденьями получается 550-литровый багажник.

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Салон VinFast VF3 выдержан в минималистском стиле. Характеристики электрокара не разглашают, но известно, что его запас хода превысит 200 км, а стартовая цена составит около $20 000.

VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль Fullscreen
VinFast VF Wild — электрический пикап
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль Fullscreen
VinFast VF Wild достигает 5,3 м в длину
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль Fullscreen
Двери VinFast VF Wild выполнены распашными
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль Fullscreen
Грузовой отсек можно продолжить в салон
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль
VinFast VF Wild, электромобиль VinFast, вьетнамский электромобиль

VinFast VF Wild Pickup

Новый VinFast VF Wild пока формально считается концепт-каром. Электрический пикап достигает 5,3 м в длину и 2 м в ширину, то есть станет более компактной альтернативой Tesla Cybertruck. У него распашные двери и трансформируемый салон, который можно соединить с грузовым отсеком. Характеристики VinFast VF Wild также держат в секрете.

Напомним, что вьетнамскую компанию VinFast основал Фам Нят Выонг, который в свое время жил в Харькове и создал вермишель быстрого приготовления "Мивина". После продажи этого предприятия он вернулся на родину и построил бизнес-империю.

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