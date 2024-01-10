Від творця "Мівіни": у США показали аналоги Suzuki Jimny і Tesla Cybertruck (фото)

VinFast представив дві нові електричні моделі. Незабаром лінійку в'єтнамської марки поповнять компактний кросовер і середньорозмірний пікап.

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У Лас-Вегасі на виставці CES 2024 презентували нові електромобілі VinFast. Електричні кросовер і пікап із В'єтнаму стануть серійними у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

VinFast VF3

Новий VinFast VF3 — електричний аналог Suzuki Jimny. Це мініатюрний електрокросовер завдовжки 3190 мм, завширшки 1679 мм і заввишки 1621 мм.

VinFast VF3 сягає всього 3,2 м у довжину Фото: carscoops.com

Незважаючи на компактні розміри, електромобіль VinFast VF3 є чотиримісним, а зі складеними задніми сидіннями виходить 550-літровий багажник.

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Салон VinFast VF3 витриманий у мінімалістському стилі. Характеристики електрокара не розголошують, але відомо, що його запас ходу перевищить 200 км, а стартова ціна складе близько $20 000.

VinFast VF Wild — електричний пікап VinFast VF Wild досягає 5,3 м у довжину Двері VinFast VF Wild виконані розпашними Вантажний відсік можна продовжити в салон

VinFast VF Wild Pickup

Новий VinFast VF Wild поки що формально вважається концепт-каром. Електричний пікап сягає 5,3 м завдовжки і 2 м завширшки, тобто стане більш компактною альтернативою Tesla Cybertruck. У нього розпашні двері та трансформований салон, який можна з'єднати з вантажним відсіком. Характеристики VinFast VF Wild також тримають у секреті.

Нагадаємо, що в'єтнамську компанію VinFast заснував Фам Нят Вионг, який свого часу жив у Харкові і створив вермішель швидкого приготування "Мівіна". Після продажу цього підприємства він повернувся на батьківщину і побудував бізнес-імперію.

Раніше Фокус розповідав, що на CES 2024 представили новий турецький електрокар TOGG із запасом ходу 600 км.

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