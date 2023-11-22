Творці "Мівіни" представили доступний електрокросовер із запасом ходу 450 км (фото)

Електрокросовер VinFast VF7 запропонований у версіях потужністю до 354 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с. Запас ходу електрокара сягає 450 км.

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В'єтнамський виробник VinFast представив свою нову модель VF7. Компактний електрокросовер надійде в продаж з початку 2024 року за ціною від 35 000 до 49 000 доларів і буде поставлятися на експорт. Про це повідомляється на офіційному сайті VinFast.

Новий VinFast VF7 — електричний кросовер С-класу з дизайном від італійського ательє Torino Design. У нього висока віконна лінія, тоненька діодна оптика та оригінальні задні стійки даху.

Дизайн авто створили в Італії Фото: VinFast

Розміри VinFast VF7 2024:

довжина — 4545 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1636 мм;

колісна база — 2840 мм.

У салоні відсутній щиток приладів — показання виведені на 12,9-дюймовий центральний дисплей і проектуються на лобове скло. Оснащення включає набір систем активної безпеки.

У салоні відсутній щиток приладів Фото: VinFast

Електромобіль VinFast VF7 запропонований у двох версіях. Передньопривідний 177-сильний варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 150 км/год. Батарея на 60 кВт∙год дає змогу проїхати 375 км без підзарядки. 204-сильна версія з батареєю ємністю 75 кВт∙год здатна подолати 450 км на одному заряді.

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Повнопривідна модифікація потужністю 354 к. с. розганяється до сотні за 5,8 с і розвиває 175 км/год. Батарея тут також на 75 кВт∙год, а запас ходу становить 431 км.

Модель запропонована в трьох версіях Фото: VinFast

Нагадаємо, що бренд VinFast — дітище в'єтнамського мільярдера Фам Нят Вионга. Першим успішним його проектом стало підприємство з випуску вермішелі швидкого приготування "Мівіна" в Харкові. На гроші, отримані від продажу заводу, він вибудував бізнес-імперію у себе на батьківщині.

До слова, нещодавно VinFast також показав компактний електрокросовер вартістю менше 20 000 доларів.

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