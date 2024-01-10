Багато дисплеїв і запас ходу 600 км: представлений турецький конкурент Tesla Model 3 (фото)
TOGG T10F — обтічний електричний фастбек із дизайном від Pininfarina. Модель запропонують у версіях потужністю від 218 до 436 к. с. із запасом ходу до 600 км.
Лінійку турецького виробника TOGG поповнить друга модель — до електрокросовера T10X приєднається фастбек T10F. Його виробництво стартує наприкінці нинішнього року, а поки що на виставці CES 2024 показали передсерійну версію моделі. Про це повідомляє агентство Anadolu.
Новий TOGG T10F стане конкурентом Tesla Model 3 і Volkswagen ID.7. Обтічний дизайн фастбека виконаний в ательє Pininfarina. У авто стрімкий силует із довгим капотом, похилим дахом і високою віконною лінією. Колісна база авто становить 2890 мм.
У салоні TOGG T10F на передній панелі встановлено одразу чотири дисплеї. Комплектація охоплює адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і напівавтономного водіння.
Турецький електромобіль ділить платформу з TOGG T10X і отримав ті самі силові установки. Його запропонують у 218-сильній задньопривідній і 436-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант зможе розганятися до 100 км/год за 4,6 с.Важливо
На вибір будуть доступні батареї ємністю 52,4 і 88,5 кВт∙год: у першому випадку запас ходу становитиме 350 км, у другому — 600 км із заднім приводом і 530 км — з повним.
Спочатку новий TOGG T10F буде продаватися тільки в Туреччині, але в 2025 році вийде на європейський ринок. Його побратим T10X з'явиться в Німеччині, Італії, Нідерландах, Франції та Швеції вже нинішнього року.
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