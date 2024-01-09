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Kia готує сімейство недорогих і оригінальних комерційних електромобілів (фото)

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Фото: Kia | Kia випустить лінійку комерційних електрокарів

Електромобіль Kia PV5 має модульну конструкцію. Його можна швидко перетворити з міні-евна на вантажний фургон або шасі для спецобладнання.

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Kia випустить лінійку інноваційних комерційних електрокарів на новій електричній платформі PBV. Її первістка Kia PV5 показали на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Kia PV5, електромобілі kia, електромобіль Kia Fullscreen
Kia PV5 у пасажирській версії
Фото: Kia

Новий Kia PV5 — електровен із футуристичним незграбним дизайном. Серед його особливостей — тоненькі фари та дисплей у передньому бампері, на який проектуються написи.

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У салоні Kia PV5 панує мінімалістський стиль. Кнопки практично повністю відсутні. На всю передню панель розтягнутий дисплей, ще один екран поміщений прямо на кермо.

електромобілі kia, Kia PV5, електромобіль Kia Fullscreen
Вантажний варіант Kia PV5
Фото: Kia

Особливість Kia PV5 — його трансформована конструкція. Для електрокара пропонують змінні модулі, які встановлюються за водійською кабіною на спеціальні кріплення та магніти. Таким чином він може перетворюватися з мінівена на вантажний фургон (зі стандартним або високим дахом) або шасі для встановлення спецобладнання.

Салон Kia PV5, електромобілі kia, електромобіль Kia Fullscreen
На кермі авто встановлено дисплей
Фото: Kia

Аналогічними можливостями володіють і інші моделі на платформі PBV. Анонсовано більш компактний електромобіль Kia PV1 і великий фургон PV7.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився новий недорогий електрокросовер Kia.

Також ми писали, що на шоу CES показали й електромобіль Sony.