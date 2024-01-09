Kia готує сімейство недорогих і оригінальних комерційних електромобілів (фото)

Електромобіль Kia PV5 має модульну конструкцію. Його можна швидко перетворити з міні-евна на вантажний фургон або шасі для спецобладнання.

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Kia випустить лінійку інноваційних комерційних електрокарів на новій електричній платформі PBV. Її первістка Kia PV5 показали на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Kia PV5 у пасажирській версії Фото: Kia

Новий Kia PV5 — електровен із футуристичним незграбним дизайном. Серед його особливостей — тоненькі фари та дисплей у передньому бампері, на який проектуються написи.

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У салоні Kia PV5 панує мінімалістський стиль. Кнопки практично повністю відсутні. На всю передню панель розтягнутий дисплей, ще один екран поміщений прямо на кермо.

Вантажний варіант Kia PV5 Фото: Kia

Особливість Kia PV5 — його трансформована конструкція. Для електрокара пропонують змінні модулі, які встановлюються за водійською кабіною на спеціальні кріплення та магніти. Таким чином він може перетворюватися з мінівена на вантажний фургон (зі стандартним або високим дахом) або шасі для встановлення спецобладнання.

На кермі авто встановлено дисплей Фото: Kia

Аналогічними можливостями володіють і інші моделі на платформі PBV. Анонсовано більш компактний електромобіль Kia PV1 і великий фургон PV7.

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