Перший автомобіль Sony офіційно представлений: подробиці, фото та відео

Sony Afeela — 4,9-метровий електричний седан Е-класу потужністю 489 сил. Силову установку і шасі електрокара розробляє Honda.

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У Лас-Вегасі на шоу CES-2024 презентовано новий електрокар Afeela. Перший автомобіль від Sony надійде у виробництво з 2025 року. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

У седана обтічний силует Фото: Sony

Це фінальний прототип Afeela і очікується, що саме так виглядатиме серійний автомобіль Sony. Нагадаємо, що розробляють його спільно з Honda — для цього створили спільне підприємство Sony Honda Mobility.

На всю ширину передньої панелі розтягнутий дисплей Фото: Sony

Sony Afeela — обтічний седан Е-класу, який кине виклик Tesla Model S. У нього похилий дах і висока віконна лінія, а між фарами встановлено дисплей, на який можуть проектуватися зображення. Концепт-кар 2024 року відрізняється дизайном переднього бампера і наявністю дзеркал (у попередніх прототипів були камери).

Для задніх пасажирів передбачено монітори Фото: Sony

Розміри Sony Afeela:

довжина — 4915 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 3000 мм.

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У салоні кермо виконане у вигляді штурвала, а на всю ширину передньої панелі розтягнутий дисплей. Окремі монітори є і у задніх пасажирів. Afeela 2024 року отримав нову центральну консоль і дві бездротові зарядки для смартфонів. У Sony розробляють для електрокара автопілот.

Крім того, вперше розкрито характеристики Sony Afeela. У Honda розробляють двомоторну повнопривідну силову установку потужністю 489 к. с. Літій-іонна батарея на 91 кВт∙год підтримує швидку зарядку потужністю до 150 кВт.

До слова, нещодавно свій перший автомобіль презентувала і корпорація Xiaomi.

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