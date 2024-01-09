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Kia готовит семейство недорогих и оригинальных коммерческих электромобилей (фото)

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Фото: Kia | Kia выпустит линейку коммерческих электрокаров

Электромобиль Kia PV5 имеет модульную конструкцию. Его можно быстро превратить из миниэвна в грузовой фургон или шасси для спецоборудования.

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Kia выпустит линейку инновационных коммерческих электрокаров на новой электрической платформе PBV. Ее первенца Kia PV5 показали на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Kia PV5, электромобили kia, электромобиль Kia Fullscreen
Kia PV5 в пассажирской версии
Фото: Kia

Новый Kia PV5 – электровэн с футуристическим угловатым дизайном. Среди его особенностей – тоненькие фары и дисплей в переднем бампере, на который проецируются надписи.

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В салоне Kia PV5 господствует минималистский стиль. Кнопки практически полностью отсутствуют. На всю переднюю панель растянут дисплей, еще один экран помещен прямо на руль.

электромобили kia, Kia PV5, электромобиль Kia Fullscreen
Грузовой вариант Kia PV5
Фото: Kia

Особенность Kia PV5 – его трансформируемая конструкция. Для электрокара предлагают сменные модули, которые устанавливаются за водительской кабиной на специальные крепления и магниты. Таким образом он может превращаться из минивэна в грузовой фургон (со стандартной или высокой крышей) или шасси для установки спецоборудования.

Салон Kia PV5, электромобили kia, электромобиль Kia Fullscreen
На руле авто установлен дисплей
Фото: Kia

Аналогичными возможностями обладают и другие модели на платформе PBV. Анонсированы более компактный электромобиль Kia PV1 и большой фургон PV7.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился новый недорогой электрокроссовер Kia.

Также мы писали, что на шоу CES показали и электромобиль Sony.