Kia готовит семейство недорогих и оригинальных коммерческих электромобилей (фото)

Электромобиль Kia PV5 имеет модульную конструкцию. Его можно быстро превратить из миниэвна в грузовой фургон или шасси для спецоборудования.

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Kia выпустит линейку инновационных коммерческих электрокаров на новой электрической платформе PBV. Ее первенца Kia PV5 показали на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Kia PV5 в пассажирской версии Фото: Kia

Новый Kia PV5 – электровэн с футуристическим угловатым дизайном. Среди его особенностей – тоненькие фары и дисплей в переднем бампере, на который проецируются надписи.

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В салоне Kia PV5 господствует минималистский стиль. Кнопки практически полностью отсутствуют. На всю переднюю панель растянут дисплей, еще один экран помещен прямо на руль.

Грузовой вариант Kia PV5 Фото: Kia

Особенность Kia PV5 – его трансформируемая конструкция. Для электрокара предлагают сменные модули, которые устанавливаются за водительской кабиной на специальные крепления и магниты. Таким образом он может превращаться из минивэна в грузовой фургон (со стандартной или высокой крышей) или шасси для установки спецоборудования.

На руле авто установлен дисплей Фото: Kia

Аналогичными возможностями обладают и другие модели на платформе PBV. Анонсированы более компактный электромобиль Kia PV1 и большой фургон PV7.

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