Цена $10 000 и богатое оснащение: представлен самый дешевый кроссовер Kia (фото)

Кроссовер Kia Sonet стал агрессивнее на вид и современнее внутри. Недорогая модель может быть оснащена электроприводом водительского кресла, камерами кругового обзора и вентиляцией сидений.

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В Индии презентовали новый Kia Sonet. Компактный бюджетный кроссовер прошел модернизацию и с начала 2024 года поступит в продажу по цене примерно в 10 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Kia.

У кроссовера полностью новая передняя часть Фото: Kia

Кроссовер Kia Sonet стал агрессивнее на вид благодаря полностью новой передней части с массивным бампером, Г-образными диодными фарами и увеличенной решеткой радиатора. Фонари соединены диодной полосой.

Модель доступна в бензиновых и дизельных версиях Фото: Kia

В салоне Kia Sonet 2024 улучшена отделка сидений. Бюджетная модель впервые получила цифровую панель приборов, а центральный тачскрин увеличили до 10,25 дюймов в диагонали. Заменены и кнопки на центральной панели.

Фонари соединены диодной вставкой Фото: Kia

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Базовая комплектация Kia Sonet включает кондиционер, 6 подушек безопасности и систему стабилизации. Топовые версии получили панорамную крышу, электропривод водительского кресла, вентиляцию сидений, акустику Bose, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения и контроля разметки.

В салоне появились цифровая панель приборов и большой тачскрин Фото: Kia

Новый Kia Sonet предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (83 л. с.) и 1,0 л турбо (120 л. с.), а также с 1,5-литровым 116-сильным турбодизелем. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую либо автоматическую КПП, а также 7-ступенчатый робот.

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