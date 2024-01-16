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Авто

Новий седан Volkswagen Passat 2024 показали на перших фото

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Фото: carscoops.com | Volkswagen Magotan відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини

Седан Volkswagen Passat 2024 підріс до майже 5 метрів у довжину і став виразнішим на вигляд. Автомобіль оснащуватимуть 220-сильним турбомотором.

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У лінійці Volkswagen Passat B9 все ж з'явиться версія в кузові седан. Її мають представити до кінця першого півріччя, а поки що на сайті Carscoops опублікували шпигунські фото моделі.

Volkswagen Passat B9, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat 2024, новий Volkswagen Passat, Volkswagen Magotan Fullscreen
Седан запропонують із 220-сильним турбомотором
Фото: carscoops.com

Седан Volkswagen Passat 2024 буде представлений у Китаї. На місцевому ринку модель відома під назвою Magotan і дещо відрізняється від європейської версії.

Зокрема, новий Volkswagen Magotan впізнається за більш агресивним дизайном передньої частини — у нього інші фари, решітка радіатора і бампер. У профіль же седан дуже нагадує новий Skoda Superb 2024, що й не дивно — у моделей спільна платформа.

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Розміри Volkswagen Passat/Magotan 2024:

  • довжина — 4990 мм;
  • ширина — 1849 мм;
  • висота — 1473 мм;
  • колісна база — 2871 мм.
VW Passat, Volkswagen Passat B9, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat 2024, новий Volkswagen Passat, Volkswagen Magotan Fullscreen
Автомобіль підріс до майже 5 метрів у довжину
Фото: carscoops.com

Поки відомо лише про один двигун Volkswagen Magotan — 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 220 к. с. Не виключено, що пізніше з'явиться гібридна модифікація. Виробництво моделі налагодять на підприємстві FAW-Volkswagen. У Європі ж Volkswagen Passat B9 буде доступний тільки в кузові універсал.

До слова, нещодавно розсекретили і новий Volkswagen Golf 2024. Хетчбек пройде модернізацію.

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