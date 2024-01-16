Новий седан Volkswagen Passat 2024 показали на перших фото

Седан Volkswagen Passat 2024 підріс до майже 5 метрів у довжину і став виразнішим на вигляд. Автомобіль оснащуватимуть 220-сильним турбомотором.

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У лінійці Volkswagen Passat B9 все ж з'явиться версія в кузові седан. Її мають представити до кінця першого півріччя, а поки що на сайті Carscoops опублікували шпигунські фото моделі.

Седан запропонують із 220-сильним турбомотором Фото: carscoops.com

Седан Volkswagen Passat 2024 буде представлений у Китаї. На місцевому ринку модель відома під назвою Magotan і дещо відрізняється від європейської версії.

Зокрема, новий Volkswagen Magotan впізнається за більш агресивним дизайном передньої частини — у нього інші фари, решітка радіатора і бампер. У профіль же седан дуже нагадує новий Skoda Superb 2024, що й не дивно — у моделей спільна платформа.

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Розміри Volkswagen Passat/Magotan 2024:

довжина — 4990 мм;

ширина — 1849 мм;

висота — 1473 мм;

колісна база — 2871 мм.

Автомобіль підріс до майже 5 метрів у довжину Фото: carscoops.com

Поки відомо лише про один двигун Volkswagen Magotan — 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 220 к. с. Не виключено, що пізніше з'явиться гібридна модифікація. Виробництво моделі налагодять на підприємстві FAW-Volkswagen. У Європі ж Volkswagen Passat B9 буде доступний тільки в кузові універсал.

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