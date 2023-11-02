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Авто

Високотехнологічний флагман: представлено нову Skoda Superb 2024 (фото, відео)

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Фото: Skoda | У лінійці Skoda Superb залишилися ліфтбек і універсал

Нова Skoda Superb стала елегантнішою на вигляд, просторішою всередині і технологічнішою. Модель запропонована в бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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У Чехії презентували Skoda Superb нового покоління. Флагманська модель чеської марки надійде в продаж з початку 2024 року, а її виробництво перенесуть до Братислави, де вже збирають споріднений Volkswagen Passat B9. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті чеської марки.

Skoda Superb 2024, Skoda Superb, нова Skoda Superb, універсал Skoda Fullscreen
Нова Skoda Superb стала елегантнішою на вигляд
Фото: Skoda

Дизайн Шкода Суперб 2024

На відміну від Passat B9, нова Skoda Superb буде запропонована не тільки в кузові універсал, але і як ліфтбек. Вона зберігає знайомий силует, але при цьому стала елегантнішою на вигляд — грані поступилися місцем більш плавним лініям, а боковини стали менш рельєфними.

Skoda Superb, Skoda Superb 2024, нова Skoda Superb, універсал Skoda Fullscreen
В автомобіля покращено аеродинаміку
Фото: Skoda

Крім того, Skoda Superb 2024 впізнається за збільшеною решіткою радіатора, широким переднім повітрозабірником, а також більш тоненькими фарами. До речі, оптика тепер може бути і матричною.

Для ліфтбека й універсала запропоновано колісні диски діаметром від 17 до 19 дюймів. Покращено й аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору знижено до 0,24. Автомобіль побудований на доопрацьованій платформі MQB Evo і дещо підріс у розмірах.

Універсал Skoda Superb Combi Fullscreen
Універсал Skoda Superb Combi
Фото: Skoda

Габарити Skoda Superb 2024:

  • довжина — 4 912 мм;
  • ширина — 1 849 мм;
  • висота — 1 481 мм;
  • колісна база — 2 841 мм.

Салон і комплектація Skoda Superb 2024

В інтер'єрі поліпшено матеріали оздоблення, а важіль КПП перенесено на рульову колонку (це звільнило більше місця для дрібної поклажі в центральній консолі). Нова Skoda Superb отримала покращений віртуальний щиток приладів і великий 13-дюймовий тачскрін, а як опцію запропоновано проєкцію на лобове скло.

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У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: Skoda

Перемикачі клімату доповнили екранчиками, що показують температуру і налаштування. Усередині тепер 4 роз'єми USB-C, причому один з яких помістили в салонному дзеркалі — він призначений для підключення відеореєстратора.

Салон став просторішим, а об'єм багажника Skoda Superb 2024 збільшено: тепер він становить 645 л у ліфтбеку і 690 л в універсалі.

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Внутрішній простір збільшено
Фото: Skoda

Серед доступних опцій з'явилися масаж сидінь, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, нова система напівавтономного водіння, бездротова зарядка для смартфонів (із функцією охолодження) і потужна аудіосистема Canton із 14 динаміками.

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Нова Skoda Superb, характеристики

Двигуни Skoda Superb 2024 знайомі, але доповнені 48-вольтовими "м'якими" гібридними установками, а деякі з них отримали надбавку в потужності. Зі старту доступні бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 193 к. с.

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Об'єм багажника універсала зріс до 690 л
Фото: Skoda

Крім того, запропоновано і гібрид Skoda Superb з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором сумарною потужністю 204 к. с. Він може проїхати понад 100 км в електричному режимі, а також підтримує швидку зарядку батареї — за 25 хвилин на 80%.

Усі модифікації Skoda Superb 2024 отримали 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями DSG. Привід може бути переднім або повним, а за доплату запропоновано поліпшені адаптивні амортизатори.

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