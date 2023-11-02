Високотехнологічний флагман: представлено нову Skoda Superb 2024 (фото, відео)

Нова Skoda Superb стала елегантнішою на вигляд, просторішою всередині і технологічнішою. Модель запропонована в бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Related video

У Чехії презентували Skoda Superb нового покоління. Флагманська модель чеської марки надійде в продаж з початку 2024 року, а її виробництво перенесуть до Братислави, де вже збирають споріднений Volkswagen Passat B9. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті чеської марки.

Нова Skoda Superb стала елегантнішою на вигляд Фото: Skoda

Дизайн Шкода Суперб 2024

На відміну від Passat B9, нова Skoda Superb буде запропонована не тільки в кузові універсал, але і як ліфтбек. Вона зберігає знайомий силует, але при цьому стала елегантнішою на вигляд — грані поступилися місцем більш плавним лініям, а боковини стали менш рельєфними.

В автомобіля покращено аеродинаміку Фото: Skoda

Крім того, Skoda Superb 2024 впізнається за збільшеною решіткою радіатора, широким переднім повітрозабірником, а також більш тоненькими фарами. До речі, оптика тепер може бути і матричною.

Для ліфтбека й універсала запропоновано колісні диски діаметром від 17 до 19 дюймів. Покращено й аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору знижено до 0,24. Автомобіль побудований на доопрацьованій платформі MQB Evo і дещо підріс у розмірах.

Універсал Skoda Superb Combi Фото: Skoda

Габарити Skoda Superb 2024:

довжина — 4 912 мм;

ширина — 1 849 мм;

висота — 1 481 мм;

колісна база — 2 841 мм.

Салон і комплектація Skoda Superb 2024

В інтер'єрі поліпшено матеріали оздоблення, а важіль КПП перенесено на рульову колонку (це звільнило більше місця для дрібної поклажі в центральній консолі). Нова Skoda Superb отримала покращений віртуальний щиток приладів і великий 13-дюймовий тачскрін, а як опцію запропоновано проєкцію на лобове скло.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Skoda

Перемикачі клімату доповнили екранчиками, що показують температуру і налаштування. Усередині тепер 4 роз'єми USB-C, причому один з яких помістили в салонному дзеркалі — він призначений для підключення відеореєстратора.

Салон став просторішим, а об'єм багажника Skoda Superb 2024 збільшено: тепер він становить 645 л у ліфтбеку і 690 л в універсалі.

Внутрішній простір збільшено Фото: Skoda

Серед доступних опцій з'явилися масаж сидінь, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, нова система напівавтономного водіння, бездротова зарядка для смартфонів (із функцією охолодження) і потужна аудіосистема Canton із 14 динаміками.

Важливо

Аналог Passat: новий сімейний електромобіль Volkswagen показали до прем'єри (фото)

Нова Skoda Superb, характеристики

Двигуни Skoda Superb 2024 знайомі, але доповнені 48-вольтовими "м'якими" гібридними установками, а деякі з них отримали надбавку в потужності. Зі старту доступні бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 193 к. с.

Об'єм багажника універсала зріс до 690 л Фото: Skoda

Крім того, запропоновано і гібрид Skoda Superb з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором сумарною потужністю 204 к. с. Він може проїхати понад 100 км в електричному режимі, а також підтримує швидку зарядку батареї — за 25 хвилин на 80%.

Усі модифікації Skoda Superb 2024 отримали 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями DSG. Привід може бути переднім або повним, а за доплату запропоновано поліпшені адаптивні амортизатори.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Skoda Kodiaq другого покоління, побудований на спільній платформі із Superb.

Також ми писали, що в Skoda вже готують другу генерацію електромобіля Enyaq.