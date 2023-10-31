Skoda готує інноваційний електрокросовер з надшвидкою зарядкою (фото)

Електрокросовер Skoda Enyaq другого покоління буде побудований на новій платформі і отримає кілька інноваційних технологій. Також очікується, що новинка стане дешевшою за поточну модель.

Related video

Електрокросовер Skoda Enyaq отримає друге покоління у 2028 році. Модель буде побудована на новітній платформі SSP від Volkswagen Group. Про це розповіли на сайті Autocar.

Skoda Enyaq наступного покоління дотримуватиметься концепції поточної моделі. Електрокросовер запропонує просторий інтер'єр і великий запас ходу на одному заряді.

Дизайн новинки буде виконаний у новому фірмовому стилі бренду. Він включає зменшену решітку радіатора та вертикальні передні фари.

Нова Skoda Enyaq отримає оновлений дизайн Фото: Autocar

Завдяки архітектурі SSP нову Skoda Enyaq можуть запропонувати з кількома силовими установками на вибір. Очікується, що клієнти зможуть купити модель з одним або двома електромоторами.

Також електрокросовер отримає поліпшені акумуляторні батареї нової конструкції. Вони підтримуватимуть швидку зарядку, яка дасть змогу поповнити запас енергії з 10% до 80% лише за 12 хвилин. Запас ходу очікується на рівні понад 450 км на одному заряді.

Генеральний директор VW Group Олівер Блюм зазначив, що модульна платформа SSP дасть змогу зробити нові електромобілі концерну доступнішими. Також це пов'язано зі зниженням витрат на виробництво моделей із ДВЗ.

Важливо

Компактний кросовер Skoda приємно здивував експертів своєю керованістю (відео)

Електрокросовер Skoda Enyaq другого покоління може надійти в продаж у 2028 або 2029 році. Вартість новинки та технічні характеристики поки що не оголошено.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували офіційні рендери Skoda Superb нового покоління.