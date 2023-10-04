Величезний багажник і гібридна версія: презентовано новий Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Кросовер Skoda Kodiaq став соліднішим на вигляд і підріс у розмірах, що збільшило внутрішній простір. Поряд із бензиновими і дизельними версіями вперше запропоновано плагін-гібрид.

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У Берліні презентовано новий Skoda Kodiaq другого покоління. Більш просторий побратим Volkswagen Tiguan надійде в продаж з початку 2024 року. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті чеського автовиробника.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Skoda

Дизайн Skoda Kodiaq 2024

Кросовер Skoda Kodiaq зберіг знайомий силует, але має солідніший вигляд, ніж попередник. Решітка радіатора стала ширшою і отримала підсвічування, фари більші, а боковини прикрашені виштамповками. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова. На вибір запропоновано колісні диски діаметром від 17 до 20 дюймів.

Центральний тачскрін збільшено до 13 дюймів у діагоналі Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq 2024 побудований на вдосконаленій платформі MQB Evo і дещо підріс у розмірах.

Габарити Skoda Kodiaq 2024:

довжина — 4758 мм;

ширина — 1864 мм;

висота — 1657 мм;

колісна база — 2781 мм.

Салон Skoda Kodiaq став просторішим Фото: Skoda

Салон Skoda Kodiaq 2024

У салоні з'явилися поліпшена віртуальна панель приладів і збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Крім того, за доплату доступна проекція на лобове скло. Селектор КПП переміщений на рульову колонку, а перемикачі клімату доповнені екранчиками, що показують його налаштування.

Як і раніше, кросовер Skoda запропонований у версіях на 5 і 7 місць. Він став просторішим, зріс і об'єм багажника. З трьома рядами сидінь залишається 340-літровий відсік, а з двома — об'єм становить 845-910 л. Якщо скласти всі задні сидіння, то вийде 2105-літровий багажник.

У п'ятимісній версії об'єм багажника становить 910 л Фото: Skoda

У салоні тепер 5 роз'ємів USB-C, один з яких розмістили в дзеркалі заднього виду — для підключення відеореєстратора. Перелік опцій поповнили матричні фари, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, поліпшена система напівавтономного водіння та акустика Canton із 14 динаміками.

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Новий Skoda Kodiaq, характеристики

Кросовер Skoda Kodiaq запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к.с. Усі вони доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Також з'явився 204-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати понад 100 км без підзарядки.

У лінійці вперше з'явився плагін-гібрид Фото: Skoda

Усі версії моделі відтепер оснащені 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями DSG. Привід може бути переднім або повним, а за доплату запропоновано адаптивні амортизатори.

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