Ціна $22 500 і багате оснащення: представлений новий сімейний кросовер Kia (фото)

Бюджетний кросовер Kia Carens у версії X-Line отримав вентиляцію сидінь і монітор для задніх пасажирів. Модель отримала новий 160-сильний турбомотор.

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Презентовано новий Kia Carens 2024. Сімейна модель пройшла оновлення та отримала нову топову модифікацію X-Line вартістю від 22 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Модель доступна з бензиновим і дизельним двигунами Фото: Kia

Нинішнє покоління Kia Carens зазнало великих змін — тепер це не мінівен, а 4,5-метровий кросовер із трьома рядами сидінь і високим (195 мм) кліренсом.

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В оновленої моделі дещо змінено передню частину, а у варіанті X-Line з'явилися матове забарвлення кузова, захисний пластиковий обвіс і 16-дюймові диски з високопрофільною гумою.

Оснащення включає 10,25-дюймовий тачскрін Фото: Kia

У салоні Kia Carens X-Line змінено оздоблення. Кросовер запропонований у шестимісному виконанні, хоча більш доступні версії моделі можуть бути семимісними. Цікаво, що до спинки переднього лівого сидіння кріпиться монітор, а в правому кріслі помістили блок управління кліматом.

Для задніх пасажирів передбачено монітор Фото: Kia

Новий Kia Carens X-Line доволі багато оснащений за свої гроші — 10,25-дюймовий тачскрін, панорамний дах, вентиляція сидінь, камера, клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів і акустика Bose.

Салон розрахований на шість місць Фото: Kia

Кросовер Kia отримав топовий 1,5-літровий турбомотор потужністю 160 к. с. Альтернатива — 115-сильний турбодизель такого ж об'єму. У першому випадку передбачено 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, у другому — 6-ступінчастий автомат. Привід у авто виключно передній.

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