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Высокотехнологичный флагман: представлена новая Skoda Superb 2024 (фото, видео)

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Фото: Skoda | В линейке Skoda Superb остались лифтбек и универсал

Новая Skoda Superb стала элегантнее на вид, просторнее внутри и технологичнее. Модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В Чехии презентовали Skoda Superb нового поколения. Флагманская модель чешской марки поступит в продажу с начала 2024 года, а ее производство перенесут в Братиславу, где уже собирают родственный Volkswagen Passat B9. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте чешской марки.

Skoda Superb 2024, Skoda Superb, новая Skoda Superb, универсал Skoda Fullscreen
Новая Skoda Superb стала элегантнее на вид
Фото: Skoda

Дизайн Шкода Суперб 2024

В отличие от Passat B9, новая Skoda Superb будет предложена не только в кузове универсал, но и как лифтбек. Она сохраняет знакомый силуэт, но при этом стал элегантнее на вид — грани уступили место более плавным линиям, а боковины стали менее рельефными.

Skoda Superb, Skoda Superb 2024, новая Skoda Superb, универсал Skoda Fullscreen
У автомобиля улучшена аэродинамика
Фото: Skoda

Кроме того, Skoda Superb 2024 узнается по увеличенной решетке радиатора, широкому переднему воздухозаборнику, а также более тоненьким фарам. К слову, оптика теперь может быть и матричной.

Для лифтбека и универсала предложены колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов. Улучшена и аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,24. Автомобиль построен на доработанной платформе MQB Evo и несколько подрос в размерах.

Универсал Skoda Superb Combi Fullscreen
Универсал Skoda Superb Combi
Фото: Skoda

Габариты Skoda Superb 2024:

  • длина — 4912 мм;
  • ширина — 1849 мм;
  • высота — 1481 мм;
  • колесная база — 2841 мм.

Салон и комплектация Skoda Superb 2024

В интерьере улучшены материалы отделки, а рычаг КПП перенесен на рулевую колонку (это освободило больше места для мелкой поклажи в центральной консоли). Новая Skoda Superb получила улучшенный виртуальный щиток приборов и большой 13-дюймовый тачскрин, а в качестве опции предложена проекция на лобовое стекло.

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В салоне установлен большой тачскрин
Фото: Skoda

Переключатели климата дополнили экранчиками, показывающими температуру и настройки. Внутри теперь 4 разъема USB-C, причем один из которых поместили в салонном зеркале — он предназначен для подключения видеорегистратора.

Салон стал просторнее, а объем багажника Skoda Superb 2024 увеличен: теперь он составляет 645 л в лифтбеке и 690 л в универсале.

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Внутреннее пространство увеличено
Фото: Skoda

Среди доступных опций появились массаж сидений, парковочный автопилот с дистанционным управлением, новая система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфонов (с функцией охлаждения) и мощная аудиосистема Canton с 14 динамиками.

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Новая Skoda Superb, характеристики

Двигатели Skoda Superb 2024 знакомы, но дополнены 48-вольтовыми "мягкими" гибридными установками, а некоторые из них получили прибавку в мощности. Со старта доступны бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 193 л. с.

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Объем багажника универсала вырос до 690 л
Фото: Skoda

Кроме того, предложен и подзаряжаемый гибрид Skoda Superb с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 204 л. с. Он может проехать свыше 100 км в электрическом режиме, а также поддерживает быструю зарядку батареи — за 25 минут на 80%.

Все модификации Skoda Superb 2024 получили 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями DSG. Привод может быть передним или полным, а за доплату предложены улучшенные адаптивные амортизаторы.

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