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Новий Volkswagen Golf 2024 показали на перших офіційних фото

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Фото: Volkswagen | У Volkswagen Golf змінено решітку радіатора, фари та бампери

Новий Volkswagen Golf зміниться зовні та отримає сучасну мультимедійну систему з ChatGPT. Лінійку поповнять нові гібридні версії хетчбека.

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Опубліковано офіційні фото Volkswagen Golf 2024. Популярний хетчбек С-класу презентують до кінця січня, а поки що на сайті Volkswagen з'явилися його подробиці.

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Хетчбек показали в камуфляжі
Фото: Volkswagen

На фото зображений заряджений Volkswagen Golf GTI, який зовні дещо відрізняється від стандартної моделі. Його обклеїли камуфляжною плівкою, але можна помітити, що у хетчбека змінені оптика, решітка радіатора і бампери.

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А ось салон Volkswagen Golf GTI розсекретили повністю. Хетчбек отримав оновлене кермо з фізичними (а не сенсорними) кнопками, а також збільшений 12,9-дюймовий тачскрін. Встановлено і поліпшену мультимедійну систему MIB від Volkswagen ID.4, причому її доповнили голосовим асистентом на базі ChatGPT. Його презентують на шоу CES у Лас-Вегасі.

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У салоні збільшено сенсорний дисплей
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Golf GTI збереже 2,0-літрову турбочетвірку, але його потужність напевно збільшать. Крім того, залишаться в лінійці бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (110 к. с.) і 1,5 л (130 і 150 к. с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 115-200 к. с. Очікується, що хетчбек отримав нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровим двигуном.

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