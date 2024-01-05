Недорогий британський конкурент Renault Clio і Skoda Fabia розсекречений до прем'єри (фото)

Новий MG 3 — модель В-класу вартістю від 15 000 євро з виразним дизайном. Хетчбек запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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В інтернет потрапило фото MG 3 другого покоління. Хетчбек В-класу дебютує в першій половині нинішнього року. Знімок опублікував сайт Coche Spias.

Судячи з фото та опублікованих раніше патентних зображень, новий MG 3 стане набагато виразнішим на вигляд, ніж попередник. У авто стрімкий дизайн із вираженим "носом" і рельєфними боковинами в дусі старшого MG 7. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими фарами.

Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях

Салон MG 3 не показали, але повідомляється, що у моделі буде багате оснащення з безпеки. Також відомо, що хетчбек буде доступний у бензиновій і гібридній модифікаціях, але їхні характеристики поки що не розкривають.

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Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One

Ціна MG 3 2024 у базовій версії становитиме близько 15 000 євро, а гібрид коштуватиме менше 20 000 євро. Хетчбек стане більш доступною альтернативою Peugeot 208, Renault Clio і Skoda Fabia. Відомо, що модель буде представлена на європейському ринку, а також в Австралії.

Раніше стало відомо, що крім MG 3, британський бренд у 2024 році представить ще кілька нових моделей. Частина з них будуть електричними.

Також Фокус повідомляв, що Skoda готує електричний аналог кросовера Karoq.