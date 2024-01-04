Недорогий електрокросовер Skoda стане "зеленою" альтернативою Karoq: перші зображення

Skoda Elroq — компактний електрокросовер завдовжки близько 4,5 метра. Модель запропонують у версіях із заднім або повним приводом, а її запас ходу перевищить 500 км.

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Опубліковано рендери Skoda Elroq. Компактний і недорогий електрокросовер презентують наприкінці 2024 року, а в 2025 році він вийде на ринок. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Новий Skoda Elroq стане молодшим братом кросовера Enyaq і електричною альтернативою моделі Karoq. Його довжина становитиме близько 4,5 метра.

Модель запропонують у версіях із заднім і повним приводом Фото: auto.cz

Зображення створили на основі єдиного офіційного рендера моделі. Судячи з них, дизайн Skoda Elroq буде витримано в дусі концепт-кара Vision 7S. У нього тоненькі фари і чорна вставка на місці решітки радіатора. А ось ззаду кросовер нагадує електромобіль Skoda Enyaq.

Кросовер Skoda Elroq побудують на платформі MEB, яку використовують і Enyaq, і Volkswagen ID.4. Вона дає змогу випускати електромобілі потужністю від 150 до 340 к.с. із заднім або повним приводом і запасом ходу до 550 км.

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Skoda Elroq стане першою моделлю в новому електричному сімействі чеської марки. Очікується, що воно налічуватиме одразу шість моделей, які представлять до 2026 року. П'ять із них будуть кросоверами.

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