Volkswagen Passat виповнилося 50 років: еволюція сімейного бестселера (фото)

За 50 років випустили дев'ять поколінь Volkswagen Passat. Сімейна модель підросла в розмірах і стала просторішою, а також отримала сучасні опції.

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Нинішнього року своє 50-річчя відзначає одна з наймасовіших сімейних моделей сучасності — Volkswagen Passat. За півстоліття випущено понад 34 мільйони цих авто. Фокус розповість основні віхи історії цієї моделі.

Volkswagen Passat готували, як заміну застарілим задньомоторним моделям Type 3 і Type 4. Передньопривідну платформу з поздовжнім розташуванням двигуна запозичили у Audi 80, а зовнішність моделі створив видатний стиліст Джорджетто Джуджаро.

Volkswagen Passat B1 (1973-1981 роки)

Volkswagen Passat B1 Фото: Volkswagen

Найперший Volkswagen Passat 1973 року був фастбеком, а седан і універсал з'явилися пізніше. Також модель випускали в кузові хетчбек. Спочатку з'явилися бензинові мотори на 55-110 к. с., а з 1978 року на VW Passat почали встановлювати і 50-сильний турбодизель.

Volkswagen Passat B2 (1981-1988 роки)

Volkswagen Passat B2 Фото: Volkswagen

Друге покоління VW Passat стало більшим, але зберегло знайомий дизайн і платформу Audi 80. Мало того, у Audi запозичили п'ятициліндрові двигуни потужністю до 140 к. с. Також вперше з'явилася автоматична КПП і повний привід. Загалом випущено 4,5 мільйона Volkswagen Passat B2, причому в Китаї модель (під назвою Santana) виробляли до 2013 року.

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Volkswagen Passat B3 (1988-1993 роки)

Volkswagen Passat B3 Фото: Volkswagen

VW Passat третьої генерації переїхав на самостійну платформу з поперечним розташуванням двигуна. Модель стала більш обтічною, а кількість кузовних версій скоротили до двох — седан і універсал. З'явилися 1,8-літровий 160-сильний компресорний мотор і 2,8-літровий V6 на 174 к. с., що давав змогу розвинути 224 км/год.

Volkswagen Passat B4 (1993-1997 роки)

Volkswagen Passat B4 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat B4 є глибокою модернізацією попередника. Йому збільшили розміри і поліпшили аеродинаміку, а в салоні з'явилися фронтальні подушки безпеки. Версія з 1,9-літровим турбодизелем на 90 к. с. і збільшеним баком могла проїхати до 1800 км без дозаправки.

Volkswagen Passat B5 (1997-2005 роки)

Volkswagen Passat B5 Фото: Volkswagen

B5 виявився найбільш нестандартним VW Passat. Його оригінальний дизайн з аркоподібним дахом забезпечував низький (0,27) коефіцієнт аеродинаміки. Платформу з поздовжнім розташуванням мотора і багатоважільною передньою підвіскою знову запозичили у Audi. Вперше з'явилися бензинові турбомотори, а топова версія Passat B5 отримала 4,0-літрову 275-сильну вісімку. До слова, модель збирали і в Україні на підприємстві "Єврокар".

Volkswagen Passat B6 (2005-2011 роки)

Volkswagen Passat B6 Фото: Volkswagen

Шосте покоління Volkswagen Passat стало більшим і повернулося до поперечного розташування двигуна. Вперше для моделі став доступний робот DSG. З'явилися заряджена 300-сильна версія R36 і чотиридверне купе VW Passat CC.

Volkswagen Passat B7 (2011-2014 роки)

Volkswagen Passat B7 Фото: Volkswagen

Passat B7, по суті, є оновленою версією попередника. Вперше серед опцій з'явилися паркувальний автопілот, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху і "сліпих" зон. Лінійку поповнив універсал підвищеної прохідності Alltrack, а для північноамериканського ринку створили особливий варіант седана.

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Volkswagen Passat B8 (2014-2023 роки)

Volkswagen Passat B8 Фото: Volkswagen

VW Passat B8 став соліднішим і дорожчим, а також отримав віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло і камери кругового огляду. Поряд із бензиновими і дизельними версіями вперше з'явився гібрид на 218 сил, який можна підзарядити. У 2022 році припинили випуск седана Passat.

Volkswagen Passat B9 (з 2023 року)

Volkswagen Passat B9 Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat підріс до 4,9 м завдовжки і доступний тільки в кузові універсал. Модель запропонована в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 272 к. с.

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