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Новий Volkswagen Transporter 2024 розсекретили до презентації (відео)

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Фото: Volkswagen | Новий Volkswagen Transporter з'явиться у 2024 році

Volkswagen Transporter 2024 запропонують у вантажних і пасажирських версіях різної довжини і висоти. У лінійці очікуються дизельні, гібридні та електричні модифікації.

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Новий Volkswagen Transporter T7 презентують навесні 2024 року. Мінівен поки що проходить тести, але перші фото і відео з ним уже з'явилися на офіційному сайті німецького виробника.

На тизерах новий Volkswagen Transporter показали разом із VW Multivan T7 та електричним ID.Buzz. Утім, він не має нічого спільного з цими моделями.

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Volkswagen Transporter показали разом із моделями ID.Buzz і Multivan
Фото: Volkswagen

Річ у тім, що новий Volkswagen Transporter 2024 розроблено спільно з Ford. Він створений на базі Ford Transit. Два концерни давно активно співпрацюють: новий VW Amarok побудований на базі Ford Ranger, а електричний Ford Explorer використовує платформу Volkswagen ID.4.

Volkswagen Transporter обклеєний камуфляжем, але видно, що від Ford Transit він відрізняється тільки дизайном передньої частини — у нього інші фари, бампер і решітка радіатора.

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Заявлено, що новий Volkswagen Transporter запропонують у вантажних, вантажопасажирських і пасажирських версіях, а ще з'явиться версія Caravelle. Покупці зможуть обрати з двох варіантів довжини та висоти авто.

Модель запропонують із 2,0-літровими турбодизелями потужністю 109-170 к. с., а також із 224-сильною плагін-гібридною установкою. Плануються й електричні версії e-Transporter/e-Caravelle на 136 і 217 к. с. із запасом ходу до 380 км. Окремим варіантам запропонують за доплату повний привід.

Раніше Фокус розповідав про яскравий тюнінг Ford Transit у спортивному стилі.

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