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На ринок виходить новий Volkswagen Tiguan 2024: ціни та характеристики (фото)

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Фото: Volkswagen | Дизайн Volkswagen Tiguan став виразнішим

Кросовер Volkswagen Tiguan став оригінальнішим на вигляд і просторішим усередині. Зі старту модель запропонують у бензинових і дизельних версіях, а пізніше з'являться гібриди з можливістю підзарядки.

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Новий Volkswagen Tiguan третього покоління надходить у продаж у Європі. Компактний кросовер коштуватиме від 36 600 євро. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Volkswagen Tiguan, новий Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кросовер Volkswagen Fullscreen
Спочатку кросовер доступний із 1,5-літровими бензиновими та 2,0-літровим дизельним моторами
Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tiguan 2024 зберіг габарити попередника, але його дизайн став виразнішим. У салоні з'явився величезний тачскрин, а об'єм багажника зріс до 652 л.

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Новий Volkswagen Tiguan зі старту запропоновано з 1,5-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 і 150 к.с., а також із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем. Пізніше також з'являться 190-сильний турбодизель, 2,0-літрові турбомотори на 204 і 265 к. с., а також плагін-гібриди потужністю 204 і 272 к. с. Усі версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG, а привід може бути переднім або повним.

Volkswagen Tiguan, новий Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кросовер Volkswagen Fullscreen
У салоні з'явився великий тачскрин
Фото: Volkswagen

Базова комплектація Volkswagen Tiguan 2024 охоплює 17-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, датчики дощу та світла, камеру, парктронік і набір систем безпеки.

Volkswagen Tiguan, новий Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кросовер Volkswagen Fullscreen
Об'єм багажника зріс до 652 л
Фото: Volkswagen

Топовий варіант VW Tiguan R-Line (від 47 185 євро) додає 19-дюймові колеса, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот і спортивні сидіння з масажем.

До слова, в Україні новий Volkswagen Tiguan третього покоління очікується вже у 2024 році.

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