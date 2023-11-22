На ринок виходить новий Volkswagen Tiguan 2024: ціни та характеристики (фото)

Кросовер Volkswagen Tiguan став оригінальнішим на вигляд і просторішим усередині. Зі старту модель запропонують у бензинових і дизельних версіях, а пізніше з'являться гібриди з можливістю підзарядки.

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Новий Volkswagen Tiguan третього покоління надходить у продаж у Європі. Компактний кросовер коштуватиме від 36 600 євро. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Спочатку кросовер доступний із 1,5-літровими бензиновими та 2,0-літровим дизельним моторами Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tiguan 2024 зберіг габарити попередника, але його дизайн став виразнішим. У салоні з'явився величезний тачскрин, а об'єм багажника зріс до 652 л.

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Новий Volkswagen Tiguan зі старту запропоновано з 1,5-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 130 і 150 к.с., а також із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем. Пізніше також з'являться 190-сильний турбодизель, 2,0-літрові турбомотори на 204 і 265 к. с., а також плагін-гібриди потужністю 204 і 272 к. с. Усі версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG, а привід може бути переднім або повним.

У салоні з'явився великий тачскрин Фото: Volkswagen

Базова комплектація Volkswagen Tiguan 2024 охоплює 17-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, датчики дощу та світла, камеру, парктронік і набір систем безпеки.

Об'єм багажника зріс до 652 л Фото: Volkswagen

Топовий варіант VW Tiguan R-Line (від 47 185 євро) додає 19-дюймові колеса, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот і спортивні сидіння з масажем.

До слова, в Україні новий Volkswagen Tiguan третього покоління очікується вже у 2024 році.

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